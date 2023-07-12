Новокузнецкий самолет сел в Новосибирске из-за врезавшейся птицы

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
«Воздушное судно „Аэробус А 321“, выполнявшее рейс Новокузнецк — Москва, совершило экстренную посадку», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Причиной экстренного приземления в Новосибирске стало попадание птицы в фюзеляж самолета. Это случилось при наборе высоты во время вылета из аэропорта Новокузнецка. Из-за столкновения пилот принял решение совершить посадку в Новосибирске.
Приземление произошло успешно, из 156 пассажиров никто не пострадал. По факту столкновения назначена проверка.