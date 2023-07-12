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Новокузнецкий самолет сел в Новосибирске из-за врезавшейся птицы

12 июля 2023, 07:19
Фото: 1MI
В самолет врезалась птица

В Новосибирске приземлился рейс из Новокузнецка: причиной стала птица

В Новосибирске совершил экстренную посадку самолет из Новокузнецка. В него врезалась птица.
«Воздушное судно „Аэробус А 321“, выполнявшее рейс Новокузнецк — Москва, совершило экстренную посадку», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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Причиной экстренного приземления в Новосибирске стало попадание птицы в фюзеляж самолета. Это случилось при наборе высоты во время вылета из аэропорта Новокузнецка. Из-за столкновения пилот принял решение совершить посадку в Новосибирске.

Приземление произошло успешно, из 156 пассажиров никто не пострадал. По факту столкновения назначена проверка.

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