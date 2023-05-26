В новосибирский самолет до Дубая ударила молния

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Как сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT, во время подготовки самолета к очередному рейсу специалисты аэропорта Толмачево обнаружили повреждения. Оказалось, что в одно из крыльев воздушного судна ударила молния, ее следы обнаружили законцовке левого полукрыла. Сейчас самолет отстранен от полетов.
«Создается комиссия по расследованию», - указано в сообщении канала.
Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в авиакомпанию S7, ответ ожидается.