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В новосибирский самолет до Дубая ударила молния

26 мая 2023, 09:40
Фото: 1MI
Специалисты обнаружили на самолете следы молнии

В Новосибирске отменен рейс до Дубая из-за удара молнии в самолет

Рейс S7 5785 в направлении Дубая был отменен. Причиной стал удар молнии.

Как сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT, во время подготовки самолета к очередному рейсу специалисты аэропорта Толмачево обнаружили повреждения. Оказалось, что в одно из крыльев воздушного судна ударила молния, ее следы обнаружили законцовке левого полукрыла. Сейчас самолет отстранен от полетов.

«Создается комиссия по расследованию», - указано в сообщении канала.

Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в авиакомпанию S7, ответ ожидается.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Рейс#Самолет#S7#Аэропорт Толмачево
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