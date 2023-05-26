В новосибирский самолет до Дубая ударила молния

Как сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT, во время подготовки самолета к очередному рейсу специалисты аэропорта Толмачево обнаружили повреждения. Оказалось, что в одно из крыльев воздушного судна ударила молния, ее следы обнаружили законцовке левого полукрыла. Сейчас самолет отстранен от полетов.