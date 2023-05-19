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ДТП в воздухе: самолет рейса «Сургут-Новосибирск» столкнулся с неизвестным объектом

19 мая 2023, 08:21
Фото: 1MI
Самолет столкнулся с неизвестным объектом, когда летел в Новосибирск

Самолет столкнулся с неизвестным объектом в полете из Сургута в Новосибирск

Летевший из Сургута в Новосибирск самолет врезался в неизвестный объект в небе. Об этом говорится в Telegram-канале AVIAINCIDENT.

Инцидент произошел 18 мая. При посадке была обнаружена вмятина на правой стороне крыла транспортного средства в аэропорту Толмачево.

Рейс выполняла S7 Airlines. Представители авиакомпании сообщили о последствиях ЧП.

«Самолет был отстранен от полетов для проведения дополнительных осмотров. В настоящее время информация о деталях произошедшего уточняется», - пояснили в S7.

По первой версии, самолет столкнулся с птицами во время полета и получил повреждения.

Самолет столкнулся с автотрапом в аэропорту Новосибирска
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Напомним, ранее в аэропорту Толмачево в Новосибирске автотрап протаранил самолет.

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#Алина Шефер#Самолет#ДТП#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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