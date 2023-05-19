ДТП в воздухе: самолет рейса «Сургут-Новосибирск» столкнулся с неизвестным объектом

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Инцидент произошел 18 мая. При посадке была обнаружена вмятина на правой стороне крыла транспортного средства в аэропорту Толмачево.
Рейс выполняла S7 Airlines. Представители авиакомпании сообщили о последствиях ЧП.
«Самолет был отстранен от полетов для проведения дополнительных осмотров. В настоящее время информация о деталях произошедшего уточняется», - пояснили в S7.
По первой версии, самолет столкнулся с птицами во время полета и получил повреждения.
Напомним, ранее в аэропорту Толмачево в Новосибирске автотрап протаранил самолет.