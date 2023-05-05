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Военные самолеты начали тренировки над Новосибирском к параду 9 мая - горожане в шоке

5 мая 2023, 07:00
Фото: 1MI
Самолеты пролетели над Новосибирском 5 мая

Первые военные самолеты заметили в небе над Новосибирском

Военные самолеты пролетели в небе над Новосибирском в пятницу, 5 мая 2023 года. Ранее в мэрии обсуждали репетицию пролетов истребителей перед парадом Победы-2023.

Днем горожане услышали сильный, волнующий гул, доносящийся с неба. Шум отвлек многих от работы и домашних дел, некоторые  из любопытства даже вышли на улицу посмотреть, что случилось.

И там сибиряки увидели пролетающие высоко над головами самолеты. Вероятно, это были те самые истребители, которые поучаствуют в параде Победы 9 мая.

Напомним, еще вчера, 4 мая, на заседании в мэрии Новосибирска глава управления по взаимодействию с административными органами Андрей Шадринцев сообщал, что самолеты Су-34 и ТВС-2МС проведут тренировочный полет 5 мая.

Военные сейчас репетируют парад в центре мегаполиса. Они вывели на улицы боевую технику, отправили пилотов в полеты. Новосибирцев просят сохранять спокойствие.

Военные самолеты пролетят над Новосибирском 9 мая 2023 во время Парада Победы
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#Самолеты#Парад#День Победы#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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Военные самолеты пролетят над Новосибирском 9 мая 2023 во время Парада Победы
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