Самолет из Тюмени экстренно сел в Новосибирске — что стало причиной

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В пятницу, 12 мая, борт S7 из Тюмени был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске.
Лайнер запросил аварийное снижение до эшелона 070. В воздухе пилоты принудительно использовали кислородные маски из-за неизвестной причины. Пассажиры не пострадали, в дальнейшем самолет успешно приземлился в Толмачево.
Пока неизвестно, что стало причиной инцидента. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку и проводит мероприятия по контролю за соблюдением законодательства о безопасности полетов и проверке действий авиакоманды.