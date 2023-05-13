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Самолет из Тюмени экстренно сел в Новосибирске — что стало причиной

13 мая 2023, 12:18
Фото: 1MI
Аварийную посадку совершил самолет

В Новосибирске самолет из Тюмени совершил аварийную посадку в аэропорту

Самолет из Тюмени экстренно приземлился в Новосибирске. При снижении, пилоты использовали кислородные маски, как сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

В пятницу, 12 мая, борт S7 из Тюмени был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске. 

Лайнер запросил аварийное снижение до эшелона 070. В воздухе пилоты принудительно использовали кислородные маски из-за неизвестной причины. Пассажиры не пострадали, в дальнейшем самолет успешно приземлился в Толмачево.

Пока неизвестно, что стало причиной инцидента. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку и проводит мероприятия по контролю за соблюдением законодательства о безопасности полетов и проверке действий авиакоманды.

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#Эмилия Губарева#Самолет#Экстренная посадка#Авария#Аэропорт#Аэропорт Толмачево#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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