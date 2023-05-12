Прилет 12 авиарейсов задерживается из-за густого тумана в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
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Updated Сегодня, 01:31
По данным онлайн-табло, на момент публикации задерживался прилет 12 рейсов, и часть из них отправили в соседние аэропорты. Причиной задержки является туман, и пока он не рассеется, вылеты будут ожидать.
Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, на первую половину дня 12 мая в Новосибирске ожидается преимущественно безосадочная погода с температурой воздуха в районе +7...+9 °С.
В то же время, это погодное условие не будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере города, и общий уровень загрязнения ожидается пониженным.