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Прилет 12 авиарейсов задерживается из-за густого тумана в Новосибирске

12 мая 2023, 01:28
Фото: atas.info
Туман над городом

В Новосибирске задерживается прилет 12 авиарейсов из-за тумана

Утром 12 мая на Новосибирск опустился густой туман, из-за которого задерживается вылет нескольких рейсов из аэропорта Толмачево.

По данным онлайн-табло, на момент публикации задерживался прилет 12 рейсов, и часть из них отправили в соседние аэропорты. Причиной задержки является туман, и пока он не рассеется, вылеты будут ожидать.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, на первую половину дня 12 мая в Новосибирске ожидается преимущественно безосадочная погода с температурой воздуха в районе +7...+9 °С.

В то же время, это погодное условие не будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере города, и общий уровень загрязнения ожидается пониженным.

Густой туман накрыл Новосибирск утром 12 мая — ФОТО
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#Эмилия Губарева#Туман#Транспорт#Город#Толмачево#Аэропорт Толмачево#Задержка#Задержка рейса#Новосибирск
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