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Кружат в небе над Новосибирском: в аэропорту Толмачево задерживается прилет 20 рейсов

12 мая 2023, 04:08
Фото: 1MI
Некоторые самолеты кружили в небе над городом

В Новосибирске в аэропорту Толмачево задерживается прилет 20 рейсов

Прибытие 20 самолетов в новосибирский аэропорт Толмачево задержали из-за густого тумана, который накрыл город утром 12 мая.

Согласно онлайн-табло, в новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прибытие 20 рейсов из разных городов России, включая Москву, Барнаул, Иркутск, Красноярск, Волгоград, Сургут, Санкт-Петербург, Братск, Нижневартовск и Омск.

Эта информация поступила утром в пятницу, когда видимость в городе была снижена из-за тумана. Пока официальная пресс-служба аэропорта не предоставила комментарии по этому поводу.

Также ранее мы писали, что часть самолетов приземлилась в других городах, а часть продолжала кружить в небе над Новосибирском.

Прилет 12 авиарейсов задерживается из-за густого тумана в Новосибирске
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Густой туман накрыл Новосибирск утром 12 мая — ФОТО
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