Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Согласно онлайн-табло, в новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прибытие 20 рейсов из разных городов России, включая Москву, Барнаул, Иркутск, Красноярск, Волгоград, Сургут, Санкт-Петербург, Братск, Нижневартовск и Омск.
Эта информация поступила утром в пятницу, когда видимость в городе была снижена из-за тумана. Пока официальная пресс-служба аэропорта не предоставила комментарии по этому поводу.
Также ранее мы писали, что часть самолетов приземлилась в других городах, а часть продолжала кружить в небе над Новосибирском.