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Вылет

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2024
Ждали рейс 9 часов: S7 вновь оштрафовали за нарушение прав пассажиров
Авиакомпанию S7 оштрафовали за нарушение прав пассажиров. Сотни людей ждали рейс 9 часов, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
9 октября, 02:30
Рейсы авиакомпании S7 массово отменяют и задерживают в Новосибирске
Авиакомпания «Сибирь» отменяет и задерживает вылеты из Новосибирска, о чем информирует прокуратура.
13 августа, 05:05
Вылеты самолетов задержали в Новосибирске из-за густого тумана
Из новосибирского аэропорта не смогли вылететь несколько самолетов, о чем свидетельствуют данные онлайн-табло.
29 июля, 01:51
Авиарейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург задерживают — с чем это связано, причина
Рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург массово задерживаются на несколько часов из-за непогоды.
23 января, 02:39
2023
53 пассажира ждут 38 часов вылета из Новосибирска в Якутию
Рейс из Новосибирска в Якутию задержан уже на 38 часов из-за технической неисправности самолета.
3 декабря 2023, 12:11
Кружат в небе над Новосибирском: в аэропорту Толмачево задерживается прилет 20 рейсов
12 мая 2023, 04:08
В новосибирском аэропорту Толмачево открыли новый пассажирский терминал
9 февраля 2023, 12:39

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