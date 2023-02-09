Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В новосибирском аэропорту Толмачево торжественно открыли новый пассажирский терминал. Так называемый сектор С сможет обслуживать более 1,8 тысячи пассажиров в час, оснащен 54 стойками регистрации и 6 телескопическими трапами. Его строительство началось в 2019 году, общая стоимость нового аэровокзального комплекса составляет 18,1 млрд рублей.
С 12 часов дня 10 февраля все прибывающие рейсы, кроме самолетов авиакомпании S7, будут обслуживаться в новом терминале. Предполагается, что лайнеры этого перевозчика переведут на обслуживание в сектор С после 28 февраля. Все внутренние вылеты пока будут осуществляться из терминала А, уточнили в пресс-службе Толмачево.