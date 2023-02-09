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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В новосибирском аэропорту Толмачево открыли новый пассажирский терминал

9 февраля 2023, 12:39
Фото: https://vk.com/tolmachevoport
Это самый крупный региональный пассажирский терминал в России

В Толмачево запустили новый авиатерминал

В Новосибирске заработал новый терминал аэропорта, который стал самым крупным во всех региональных воздушных гаванях. Первых пассажиров он примет 10 февраля

В новосибирском аэропорту Толмачево торжественно открыли новый пассажирский терминал. Так называемый сектор С сможет обслуживать более 1,8 тысячи пассажиров в час, оснащен 54 стойками регистрации и 6 телескопическими трапами. Его строительство началось в 2019 году, общая стоимость нового аэровокзального комплекса составляет  18,1 млрд рублей.

С 12 часов дня 10 февраля все прибывающие рейсы, кроме самолетов авиакомпании S7, будут обслуживаться в новом терминале. Предполагается, что лайнеры этого перевозчика переведут на обслуживание в сектор С после 28 февраля. Все внутренние вылеты пока будут осуществляться из терминала А, уточнили в пресс-службе Толмачево.


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#Аэропорт Толмачево#Пассажиры#Вылет#Транспорт#Открытие нового терминала аэропорта «Толмачево»#Новосибирск
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