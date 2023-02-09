С 12 часов дня 10 февраля все прибывающие рейсы, кроме самолетов авиакомпании S7, будут обслуживаться в новом терминале. Предполагается, что лайнеры этого перевозчика переведут на обслуживание в сектор С после 28 февраля. Все внутренние вылеты пока будут осуществляться из терминала А, уточнили в пресс-службе Толмачево.





