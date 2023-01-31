Мигрант обокрал аэропорт Толмачево: пропали 30 метров медного кабеля

Уточняется, что молодой человек прибыл в Россию из азиатской республики. Нарушителя работал на территории аэровокзального комплекса и несколько дней выносил отрезки медных кабелей. Дождавшись окончания смены и ухода коллег, мигрант прятал кабель в подвале.