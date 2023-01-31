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Мигрант обокрал аэропорт Толмачево: пропали 30 метров медного кабеля

31 января 2023, 07:36
Фото: 1MI
Мигрант обокрал новосибирский аэропорт.
Более 30 метров медного кабеля достались выходцу из азиатской республики, работавшему на территории аэропорта.

Об инциденте стало известно из пресс-релиза транспортной полиции.

Заметив пропажу, работники аэропорта обратились к сотрудникам транспортной МВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выйснелось, что в краже кабеля на сумму более 40 000 рублей повинен 19-летний мигрант.

Уточняется, что молодой человек прибыл в Россию из азиатской республики. Нарушителя работал на территории аэровокзального комплекса и несколько дней выносил отрезки медных кабелей. Дождавшись окончания смены и ухода коллег, мигрант прятал кабель в подвале.

Ранее по 11 лет в колонии получили убийцы 22-летнего молодого человека, которого забили до смерти руками и битой, подробности назвали в прокуратуре Новосибирской области.

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#Происшествия#Транспорт#Криминал#Толмчево#Полиция#МВД#Медный кабель#Мигрант#Новосибирск
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