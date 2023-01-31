Мигрант обокрал аэропорт Толмачево: пропали 30 метров медного кабеля

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Об инциденте стало известно из пресс-релиза транспортной полиции.
Заметив пропажу, работники аэропорта обратились к сотрудникам транспортной МВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выйснелось, что в краже кабеля на сумму более 40 000 рублей повинен 19-летний мигрант.
Уточняется, что молодой человек прибыл в Россию из азиатской республики. Нарушителя работал на территории аэровокзального комплекса и несколько дней выносил отрезки медных кабелей. Дождавшись окончания смены и ухода коллег, мигрант прятал кабель в подвале.
Ранее по 11 лет в колонии получили убийцы 22-летнего молодого человека, которого забили до смерти руками и битой, подробности назвали в прокуратуре Новосибирской области.