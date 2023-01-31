Во вторник, 31 января, жительница родового поселения "Ладамир" Наталья Рааб провела одиночный пикет у входа в здание в правительство Новосибирской области. В руках активистка держала плакаты с надписями "Мы против мусорного полигона в 1,5 километрах от наших домов" и "Устраивать мусорный полигон в устьях рек Боровая, Ярская и Гнутиха, впадающих в Иню, которая впадает в Обь это преступление".