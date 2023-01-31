Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Во вторник, 31 января, жительница родового поселения "Ладамир" Наталья Рааб провела одиночный пикет у входа в здание в правительство Новосибирской области. В руках активистка держала плакаты с надписями "Мы против мусорного полигона в 1,5 километрах от наших домов" и "Устраивать мусорный полигон в устьях рек Боровая, Ярская и Гнутиха, впадающих в Иню, которая впадает в Обь это преступление".
По словам пикетчицы, она выражает общее мнение жителей десятков деревень и дачных обществ, которые располагаются рядом с границами планируемого полигона для захоронения отходов.
"Сейчас еще может быть, не все осознали, какие будут последствия, а потом реально будут вилы, будут баррикады", - охарактеризовала активистка настроения жителей Плотниковского и Раздольненского сельсоветов.
Наталья Рааб напомнила, что президент Путин в свое время в качестве одной из главных задач региональных властей назвал снижение уровня социальной напряженности. Правительство же Новосибирской области, отказываясь прислушиваться к мнению людей по вопросам размещения новых полигонов ТБО, действует прямо противоположно, считает участница одиночной акции протеста.
Кроме того, Рааб подчеркнула, что полигоны в районе Раздольного и Верх-Тулы собираются строить по аналогии с полигонами в Подмосковье, которые уже показали всю несостоятельность доводов об экологической безопасности такого рода объектов.
"Я не против появления новых полигонов в принципе, моя цель – обратить внимание чиновников на альтернативные варианты их размещения, вдали от жилья. И такие варианты им предоставлены", - отметила Наталья Рааб.
Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.
Жители этих населенных пунктов требуют переноса планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Ранее прошли несколько акций протеста. Кроме того, активисты намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке.