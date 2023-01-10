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Жители Верх-Тулы собрали 4 тысячи подписей против строительства мусорного полигона

Сегодня, 07:55
Фото: atas.info
Люди протестуют против создания свалки около их домов

В Новосибирской области тысячи жителей подписали обращение против мусорного полигона

Около трети жителей Верх-Тулинского сельсовета высказали свое несогласие с планами строительства полигона в рамках так называемой "мусорной концессии". Люди просят потенциальных концессионеров публично высказать свою позицию по этому поводу

Жители поселка Верх-Тула в пригороде Новосибирска собрали 4 тысяч подписей под обращением с требованием отказаться от планов строительства мусорного полигона с комплексом переработки отходов в непосредственной близости от населенного пункта, сообщила редакции член инициативной группы Ольга Давыдова. Всего на территории Верх-Тулинского сельсовета проживает немногим более 12 тысяч человек, "количество людей несогласных растет с каждым днем, а недовольство людей накаляется в геометрической прогрессии", добавила активистка.

Потенциальным участникам концессионного соглашения по строительству двух новых мусорных полигонов в Новосибирской области, новосибирскому МУП "Спецавтохозяйство" и компании "Орбита" из Оренбурга от имени инициативной группы направлено официальное письмо, в котором содержится эта информация, сообщила Давыдова.

"Предыдущая концессия с треском провалилась, и концессионер понес огромные убытки, в том числе из-за постоянно растущего накала социального протеста граждан, проживающих вблизи планируемого строительства полигона на территории Раздольненского сельсовета. В то время жители Верх-Тулинского сельсовета молчали. Молчали, потому что не были проинформированы в полном объеме, а попросту обмануты. Но теперь ситуация кардинально изменилась", - говорится в письме.

 

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Жители Верх-Тулы просят участников конкурса на заключение новой "мусорной концессии" публично выразить свою позицию к предложению активистов о создании комиссии с участием чиновников, коммерсантов и общественников, которая обсудит предложенные ранее альтернативные участки для размещения полигонов по захоронению и переработке ТБО.

Ранее подобное официальное обращение к участникам конкурса на заключение концессионного соглашения с правительством Новосибирской области направила инициативная группа жителей Раздольненского и Плотниковского сельсоветов.

Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.

Жители этих населенных пунктов продолжают борьбу за перенос планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Правительству Новосибирской области предложены альтернативные варианты размещения свалок с мусороперерабатывающими комплексами, однако чиновники на открытое письмо активистов не реагируют. Жители Новосибирского района, в свою очередь, намерены отстаивать право на качественную жизнь в судебном порядке.

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