Жители поселка Верх-Тула в пригороде Новосибирска собрали 4 тысяч подписей под обращением с требованием отказаться от планов строительства мусорного полигона с комплексом переработки отходов в непосредственной близости от населенного пункта, сообщила редакции член инициативной группы Ольга Давыдова. Всего на территории Верх-Тулинского сельсовета проживает немногим более 12 тысяч человек, "количество людей несогласных растет с каждым днем, а недовольство людей накаляется в геометрической прогрессии", добавила активистка.
Потенциальным участникам концессионного соглашения по строительству двух новых мусорных полигонов в Новосибирской области, новосибирскому МУП "Спецавтохозяйство" и компании "Орбита" из Оренбурга от имени инициативной группы направлено официальное письмо, в котором содержится эта информация, сообщила Давыдова.
"Предыдущая концессия с треском провалилась, и концессионер понес огромные убытки, в том числе из-за постоянно растущего накала социального протеста граждан, проживающих вблизи планируемого строительства полигона на территории Раздольненского сельсовета. В то время жители Верх-Тулинского сельсовета молчали. Молчали, потому что не были проинформированы в полном объеме, а попросту обмануты. Но теперь ситуация кардинально изменилась", - говорится в письме.
Жители Верх-Тулы просят участников конкурса на заключение новой "мусорной концессии" публично выразить свою позицию к предложению активистов о создании комиссии с участием чиновников, коммерсантов и общественников, которая обсудит предложенные ранее альтернативные участки для размещения полигонов по захоронению и переработке ТБО.
Ранее подобное официальное обращение к участникам конкурса на заключение концессионного соглашения с правительством Новосибирской области направила инициативная группа жителей Раздольненского и Плотниковского сельсоветов.
Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.
Жители этих населенных пунктов продолжают борьбу за перенос планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Правительству Новосибирской области предложены альтернативные варианты размещения свалок с мусороперерабатывающими комплексами, однако чиновники на открытое письмо активистов не реагируют. Жители Новосибирского района, в свою очередь, намерены отстаивать право на качественную жизнь в судебном порядке.