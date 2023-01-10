Жители поселка Верх-Тула в пригороде Новосибирска собрали 4 тысяч подписей под обращением с требованием отказаться от планов строительства мусорного полигона с комплексом переработки отходов в непосредственной близости от населенного пункта, сообщила редакции член инициативной группы Ольга Давыдова. Всего на территории Верх-Тулинского сельсовета проживает немногим более 12 тысяч человек, "количество людей несогласных растет с каждым днем, а недовольство людей накаляется в геометрической прогрессии", добавила активистка.