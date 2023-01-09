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В Новосибирске общественники начали давление на возможных "мусорных концессионеров"

Сегодня, 10:57
Фото: atas.info
Активисты намерены продолжить борьбу против свалок около жилых домов

Возможных участников "мусорной концессии" в Новосибирске предупредили о протестах

В первый день приема предложений от бизнесменов по организации работы планируемых новых мусорных полигонов в Новосибирской области жители селений, попадающих в опасную зону, выступили с обращением к потенциальным концессионерам

В понедельник, 9 января, руководителям МУП "Спецавтохозяйство" из Новосибирска и ООО "Орбита" из Оренбурга, компаниям, которые были допущены до второго этапа конкурса на заключение концессионного соглашения на строительство мусорных полигонов в Новосибирской области, было отправлено официальное обращение от инициативной группы жителей Плотниковского и Раздольненского сельсоветов.

В письме жители Новосибирского района, где в непосредственной близости от планируемого мусорного полигона находятся десятки деревень и садовых товариществ, напоминают бизнесменам о "сложной социальной составляющей потенциального проекта, а именно о неутихающем протестном движении против вышеуказанных объектов, которое существует в Новосибирской области с 2016 года".

В документе говорится, что именно массовые протесты послужили причиной заморозки предыдущего варианта концессии на 6 лет, и последующего расторжения соглашения с группой "ВИС".

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Активисты предлагают конкурсантам высказать свое видение о перспективах организации комиссии с участием представителей власти, депутатов, которая рассмотрит альтернативные участки для размещения полигонов, которые в минимальной степени затрагивают интересы местных жителей и не несут потенциального вреда экологии.

Второй этап конкурса на право заключения концессионного соглашения для строительства в Новосибирской области мусорных полигонов продлится с 9 января по 3 апреля. В течение этого времени претенденты будут представлять свои конкретные предложения по организации работы планируемых Правобережного и Левобережного мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами.

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Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.

Жители этих населенных пунктов продолжают борьбу за перенос планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Правительству Новосибирской области предложены альтернативные варианты размещения свалок с мусороперерабатывающими комплексами, однако чиновники на открытое письмо активистов не реагируют. Жители Новосибирского района, в свою очередь, намерены отстаивать право на качественную жизнь в судебном порядке.

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