Жители этих населенных пунктов продолжают борьбу за перенос планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Правительству Новосибирской области предложены альтернативные варианты размещения свалок с мусороперерабатывающими комплексами, однако чиновники на открытое письмо активистов не реагируют. Жители Новосибирского района, в свою очередь, намерены отстаивать право на качественную жизнь в судебном порядке.