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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Пса клевали вороны: в Новосибирске спасатели вытащили с острова обессиленную собаку

31 января 2023, 06:33
Фото: 1MI
Собаку передали зоозащитникам

Спасатели вытащили обессиленную собаку с острова в Новосибирске

Собака несколько дней не могла выбраться с острова на реке Обь в Новосибирске: она была без сил, подробности назвали в ВК-группе МАСС.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что собака не может выбраться несколько дней из острова. Тогда на помощь вызвали спасателей.

Выяснилось, что животное бегает в снегу уже несколько дней и его клюют вороны. Обессиленная собака не могла самостоятельно выбраться с острова на реке Обь.

«Спасатели МАСС откликнулись на просьбы граждан и на поиски погибающего животного отправили аэробот со спасателями», — сообщили в МАСС.
Видео: МАСС

В ходе поисков собака была найдена. Спасатель донес ее до аэроборта на руках. Пса отогрели и доставили на берег. Затем животное передали волонтерам.

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#Животные#Общество#Город#Новосибирск#Видео#Видео#Эмилия Губарева
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