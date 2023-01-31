Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Ранее в социальных сетях появилась информация, что собака не может выбраться несколько дней из острова. Тогда на помощь вызвали спасателей.
Выяснилось, что животное бегает в снегу уже несколько дней и его клюют вороны. Обессиленная собака не могла самостоятельно выбраться с острова на реке Обь.
«Спасатели МАСС откликнулись на просьбы граждан и на поиски погибающего животного отправили аэробот со спасателями», — сообщили в МАСС.
В ходе поисков собака была найдена. Спасатель донес ее до аэроборта на руках. Пса отогрели и доставили на берег. Затем животное передали волонтерам.