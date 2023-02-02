В новосибирском Толмачево построят отдельный павильон для пассажиров из ЕАЭС

"Обязанности подрядчика: выполнять работы с надлежащим качеством, своевременно, в соответствии с общепринятой строительной практикой, надлежащими инженерно-техническими принципами и в полном соответствии с настоящим договором, техническим заданием, рабочей документацией, законодательством и строительными нормами", — цитирует договор строительного подряда новосибирское издание НГС.