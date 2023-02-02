В новосибирском Толмачево построят отдельный павильон для пассажиров из ЕАЭС

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Подрядчика для постройки нового терминала аэропорт ищет через сайт Госзакупок.
"Обязанности подрядчика: выполнять работы с надлежащим качеством, своевременно, в соответствии с общепринятой строительной практикой, надлежащими инженерно-техническими принципами и в полном соответствии с настоящим договором, техническим заданием, рабочей документацией, законодательством и строительными нормами", — цитирует договор строительного подряда новосибирское издание НГС.
За выполнение работ Толмачево готово заплатить 54,7 млн рублей, согласно настоящему проекту площадь павильона должна составит 314 квадратных метров, в нем будет один этаж.
Окончить работы требуется до 30 июля 2023 года.
Напомним, что в Евразийский экономический союз помимо России входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Кыргызская Республика.
Ранее Atas.info сообщал о рейсе «Новосибирск-Санкт-Петербург», который перенесли на 5 часов в четверг, 2 февраля 2023 года. Пассажиры ожидают вылета в аэропорту «Толмачево».