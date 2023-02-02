В Новосибирске на 5 часов задержали вылет самолета до Санкт-Петербурга

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
По словам нашей читательницы, по расписанию лайнер должен был отправиться по маршруту - в культурную столицу страны - в 8:55 утра (по НСК). Однако на стойке регистрации пассажиров предупредили о переносе рейса.
«Улетели уже все ранние самолеты, а наш рейс до Питера перенесли аж на 5 часов. Всего утром было 4 перенесенных, сейчас осталось 2. Перед нами вылетел борт до Москвы, а мы остались. Говорят, что из-за тумана», - рассказала Светлана.
Отметим, судя по онлайн-табло на сайте «Толмачево», вылет самолета авиакомпании «Победа» из Новосибирска в Санкт-Петербург должен состояться уже не в 14:10, а в 15:10. Данные обновились несколько минут назад. Также задерживается следующий рейс до Москвы.
Напомним, 1 февраля в воздушной гавани Новосибирска не смогли посадить несколько самолетов из-за тумана.