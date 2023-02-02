В Новосибирске на 5 часов задержали вылет самолета до Санкт-Петербурга

Отметим, судя по онлайн-табло на сайте «Толмачево», вылет самолета авиакомпании «Победа» из Новосибирска в Санкт-Петербург должен состояться уже не в 14:10, а в 15:10. Данные обновились несколько минут назад. Также задерживается следующий рейс до Москвы.