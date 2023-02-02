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Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

В Новосибирске на 5 часов задержали вылет самолета до Санкт-Петербурга

2 февраля 2023, 05:34
Фото: atas.info
Самолет из Новосибирска в Санкт-Петербург задержали на 5 часов
Рейс «Новосибирск-Санкт-Петербург» перенесли на 5 часов в четверг, 2 февраля 2023 года. Об этом рассказала Atas.info одна из пассажирок Светлана Н., которая сейчас ожидает вылета в аэропорту «Толмачево».

По словам нашей читательницы, по расписанию лайнер должен был отправиться по маршруту - в культурную столицу страны - в 8:55 утра (по НСК). Однако на стойке регистрации пассажиров предупредили о переносе рейса.

«Улетели уже все ранние самолеты, а наш рейс до Питера перенесли аж на 5 часов. Всего утром было 4 перенесенных, сейчас осталось 2. Перед нами вылетел борт до Москвы, а мы остались. Говорят, что из-за тумана», - рассказала Светлана.

Отметим, судя по онлайн-табло на сайте «Толмачево», вылет самолета авиакомпании «Победа» из Новосибирска в Санкт-Петербург должен состояться уже не в 14:10, а в 15:10. Данные обновились несколько минут назад. Также задерживается следующий рейс до Москвы.

Фото: онлайн-табло/аэропорт Толмачево

Напомним, 1 февраля в воздушной гавани Новосибирска не смогли посадить несколько самолетов из-за тумана. 

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#Алина Шефер#Самолет#Задержка рейса#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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