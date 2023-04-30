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Published Сегодня, 12:10

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«Чертолет»: в Новосибирске произошло крушение частного самолета — что известно?

30 апреля 2023, 12:10
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Пострадавших нет

Новосибирцы комментируют в соцсетях крушение самолета на дерево

В Новосибирске самолет рухнул на дерево во время посадки – пострадавших нет, но борт получил заметные повреждения. Как это происшествие комментируют сибиряки в соцсетях?

Во время посадки возле аэропорта в Заельцовском районе Новосибирска, частный самолет Cessna 172 столкнулся с деревом и приземлился на берегу. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 30 апреля около 17:00. Причину столкновения с деревом и последующей посадки на ветви устанавливают правоохранители. Транспортная прокуратура организовала проверку.

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Самолет получил серьезные повреждения кабины, шасси и планера. Однако, экипаж не пострадал в результате этого инцидента. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях в соцсетях:

«Интересно это входило в программу. ..ночной Новосибирск. .и сколько стоило»;

«Блин, хотел тоже так полетать, теперь страхово»;

«Не вызывают доверия эти частные самолётики. Хз, как их там перед полётом проверяют. Хорошо на деревья упал, а не на голову кому-то»;

«Долетался»;

«Чертолет»;

«Больше на падение похоже, чем на посадку»;

«Ого, а я на нем летала… жалко».

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#Эмилия Губарева#Самолет#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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