Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Во время посадки возле аэропорта в Заельцовском районе Новосибирска, частный самолет Cessna 172 столкнулся с деревом и приземлился на берегу. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел 30 апреля около 17:00. Причину столкновения с деревом и последующей посадки на ветви устанавливают правоохранители. Транспортная прокуратура организовала проверку.
Самолет получил серьезные повреждения кабины, шасси и планера. Однако, экипаж не пострадал в результате этого инцидента. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях в соцсетях:
«Интересно это входило в программу. ..ночной Новосибирск. .и сколько стоило»;
«Блин, хотел тоже так полетать, теперь страхово»;
«Не вызывают доверия эти частные самолётики. Хз, как их там перед полётом проверяют. Хорошо на деревья упал, а не на голову кому-то»;
«Долетался»;
«Чертолет»;
«Больше на падение похоже, чем на посадку»;
«Ого, а я на нем летала… жалко».