Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Заельцовском районе Новосибирска 30 апреля в районе 17:00 частный самолет Cessna 172 приземлился на березу.
Во время посадки возле посадочной площадки "Городской аэропорт" легкомоторный самолет столкнулся с деревом и остановился на его ветвях.
Самолет получил повреждения кабины, шасси и планера, но экипаж не пострадал. Причины происшествия установят правоохранители в ходе проверки, которую проводит транспортная прокуратура Новосибирска.