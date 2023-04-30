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Частный самолет рухнул на березу в Новосибирске — ФОТО

30 апреля 2023, 11:27
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Пострадавших нет

В Новосибирске опубликованы фото, как частный самолет приземлился на березу

На дерево в Новосибирске приземлился частный самолет, о чем сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В Заельцовском районе Новосибирска 30 апреля в районе 17:00 частный самолет Cessna 172 приземлился на березу.

Во время посадки возле посадочной площадки "Городской аэропорт" легкомоторный самолет столкнулся с деревом и остановился на его ветвях.

Самолет получил повреждения кабины, шасси и планера, но экипаж не пострадал. Причины происшествия установят правоохранители в ходе проверки, которую проводит транспортная прокуратура Новосибирска.

Произошло все 30 апреля Произошло все 30 апреля
Произошло все 30 апреля
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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#Эмилия Губарева#Самолет#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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