Под Новосибирском увидели огромный самолет ВВС

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
«Низко летящий самолет ВВС России, увидели жители СНТ Иня-НАПО. Он приземлился на Чкаловском аэродроме», - сообщается в соответствующем посте.
На записи хорошо видно, как воздушное судно пролетает над деревянными домами и чуть ли не касается строений крылом. Происшествие сразу же привлекло к себе внимание новосибирцев. Многие сразу же определили модель самолета: АН-124 «Руслан».
«Как же медленно летит», - заметил Иван Жарков. «Это называется, идет на посадку», - пошутил Данил Смолеусов. «Впечатляет, когда так низко», - написала пользователь под псевдонимом Евгения Александровна.
По мнению многих комментаторов, воздушное судно может перевозить детали на Новосибирский авиационный завод имени Чкалова. На предприятии намерены начать изготовление беспилотника «Охотник». Официального подтверждения этой информации пока нет.