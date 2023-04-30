atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Изображение материала

Под Новосибирском увидели огромный самолет ВВС

30 апреля 2023, 10:13
Фото: pxhere.com
Причины полета на низкой высоте пока неизвестны

Под Новосибирском увидели огромный самолет ВВС

В Новосибирской области жители заметили самолет Военно-воздушных сил России. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
«Низко летящий самолет ВВС России, увидели жители СНТ Иня-НАПО. Он приземлился на Чкаловском аэродроме», - сообщается в соответствующем посте.

На записи хорошо видно, как воздушное судно пролетает над деревянными домами и чуть ли не касается строений крылом. Происшествие сразу же привлекло к себе внимание новосибирцев. Многие сразу же определили модель самолета: АН-124 «Руслан».

«Как же медленно летит», - заметил Иван Жарков. «Это называется, идет на посадку», - пошутил Данил Смолеусов. «Впечатляет, когда так низко», - написала пользователь под псевдонимом Евгения Александровна.

Самолет Новосибирск-Владивосток исчез с радаров
Узнать подробнее

По мнению многих комментаторов, воздушное судно может перевозить детали на Новосибирский авиационный завод имени Чкалова. На предприятии намерены начать изготовление беспилотника «Охотник». Официального подтверждения этой информации пока нет.

В Новосибирской области начнут выпускать «Охотник»
Узнать подробнее
#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Соцсети#Самолет#Видео
Подпишитесь
Что написано в письмах ЧВК «Вагнер», которые приходят жителям Новосибирска
Вчера, 10:33
«Западло гопстопить мужика с женщиной»: новосибирцы об избиении мужчины мигрантами
28 апреля 03:36
Что разочаровало сибиряков на Белорусской ярмарке в Новосибирске
Вчера, 10:38
Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023
Вчера, 00:07
Я мог отказаться: 20-летний мобилизованный из Кыштовки о земляках и бане на СВО
27 апреля 11:30
«Потеряем детей»: борьбу с нейросетями начали учителя в школах Новосибирска
Вчера, 00:31