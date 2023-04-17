Самолет Новосибирск-Владивосток исчез с радаров

При этом все самолеты, чье время прибытия было назначено на утро, прибыли по назначению вовремя. Сообщается, что сейчас лайнер находится в Хабаровске и прилетит во Владивосток позже из-за тумана. Однако причины исчезновения судна с радаров до сих пор неизвестны.