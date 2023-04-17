Самолет Новосибирск-Владивосток исчез с радаров

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
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Сообщается, что самолет вылетел из Новосибирска поздним вечером и должен был прибыть в пункт назначения в 7.45 утра. Однако в назначенное время авиалайнер не прилетел. Согласно данным Flightradar24, воздушное судно зависло в воздухе. Однако по информации владивостокского аэрохаба, лайнер прибыл в 04.24 утра, но его никто не видел.
При этом все самолеты, чье время прибытия было назначено на утро, прибыли по назначению вовремя. Сообщается, что сейчас лайнер находится в Хабаровске и прилетит во Владивосток позже из-за тумана. Однако причины исчезновения судна с радаров до сих пор неизвестны.