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Самолет Новосибирск-Владивосток исчез с радаров

17 апреля 2023, 08:00
Фото: 1MI
Самолет исчез с радаров

В небе Новосибирска пропал самолет из Владивостока

В минувшее воскресенье исчез самолет Airbus 320. Авиалайнер должен был прибыть во Владивосток, однако исчез с радаров.

Сообщается, что самолет вылетел из Новосибирска поздним вечером и должен был прибыть в пункт назначения в 7.45 утра. Однако в назначенное время авиалайнер не прилетел. Согласно данным Flightradar24, воздушное судно зависло в воздухе. Однако по информации владивостокского аэрохаба, лайнер прибыл в 04.24 утра, но его никто не видел.

При этом все самолеты, чье время прибытия было назначено на утро, прибыли по назначению вовремя. Сообщается, что сейчас лайнер находится в Хабаровске и прилетит во Владивосток позже из-за тумана. Однако причины исчезновения судна с радаров до сих пор неизвестны.

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Самолет#Аэропорт
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