Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Необычный грузовой вертолет заметили в районе аэропорта Толмачево в Новосибирске. Это был Ми-171АЗ, который разработала компания «Вертолеты России».
Вертолет предназначен для перевозок над морем и обслуживания шельфовых платформ. Оказывается, что в столице Сибири он проходил испытания перед тем, как отправится выполнять свою прямую задачу.
«В конце прошлого года холдинг сертифицировал грузовую версию машины, а сейчас проводятся различные испытательные полёты для сертификации в пассажирской и поисково-спасательной конфигурациях», — отметили в NskPlanes.