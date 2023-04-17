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Загадочный вертолет летал в небе над Новосибирском – ФОТО

17 апреля 2023, 05:40
Фото: ВК/NskPlanes
Вертолет был черного цвета

В Новосибирске запечатлели полет черного вертолета над Толмачево

Вертолет черного цвета летал в небе над Новосибирском – фото воздушного судна опубликовали в ВК-группе NskPlanes.

Необычный грузовой вертолет заметили в районе аэропорта Толмачево в Новосибирске. Это был Ми-171АЗ, который разработала компания «‎Вертолеты России».

Вертолет предназначен для перевозок над морем и обслуживания шельфовых платформ. Оказывается, что в столице Сибири он проходил испытания перед тем, как отправится выполнять свою прямую задачу.

«‎В конце прошлого года холдинг сертифицировал грузовую версию машины, а сейчас проводятся различные испытательные полёты для сертификации в пассажирской и поисково-спасательной конфигурациях», — отметили в NskPlanes.
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#Эмилия Губарева#Вертолет#Фото#Транспорт#Город#Новосибирск
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