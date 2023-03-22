Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:34
Самолет «Дуглас» во время Великой Отечественной войны аварийно сел на севере Красноярского края, о чем сообщают в краевом отделении Русского географического общества.
Командир экипажа Максим Тюриков спас всех людей, находившихся на борту. Вместе с бортрадистом Алексеем Смирновым, он отправился искать подмогу. В итоге они трагически погибли.
Оставшиеся пассажиры три недели выживали в суровых условиях крайнего Севера и в итоге дождались помощи. Самолет эвакуировали из тундры Таймыра в 2016-2017 годах.
Работы по реставрации ведутся в новосибирском аэродроме. После реконструкции «Дуглас» отправится в Красноярский край.