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В Новосибирске реставрируют американский самолет «Дуглас» из таймырской тундры

22 марта 2023, 02:32
Фото: Правительство Красноярского края
Самолет аварийно приземлился в Красноярском крае
Продолжается восстановление на аэродроме «Мочище» в Новосибирске найденного на севере Красноярского края американского самолета «Дуглас».

Самолет «Дуглас» во время Великой Отечественной войны аварийно сел на севере Красноярского края, о чем сообщают в краевом отделении Русского географического общества.

Командир экипажа Максим Тюриков спас всех людей, находившихся на борту. Вместе с бортрадистом Алексеем Смирновым, он отправился искать подмогу. В итоге они трагически погибли.

Оставшиеся пассажиры три недели выживали в суровых условиях крайнего Севера и в итоге дождались помощи. Самолет эвакуировали из тундры Таймыра в 2016-2017 годах.

Работы по реставрации ведутся в новосибирском аэродроме. После реконструкции «Дуглас» отправится в Красноярский край.

В Новосибирске восстанавливают самолет «Дуглас С-47»
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#Самолет#Эмилия Губарева#Мочище#Общество#Транспорт#Город#Новосибирск
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