В Новосибирском аэропорту Толмачево самолет авиакомпании S7 Airlines был выведен из строя перед вылетом в Москву. Инцидент произошел днем 17 мая, около 11 часов утра. Заднюю левую дверь самолета задел поручень платформы амбулифта - машины для доставки на борт людей с ограниченными возможностями.