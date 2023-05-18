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В Новосибирском аэропорту Толмачево самолет авиакомпании S7 Airlines был выведен из строя перед вылетом в Москву. Инцидент произошел днем 17 мая, около 11 часов утра. Заднюю левую дверь самолета задел поручень платформы амбулифта - машины для доставки на борт людей с ограниченными возможностями.
Борт отстранили от полетов до устранения дефекта. Резервный самолет доставил 162 пассажиров, в том числе, 3 несовершеннолетних, в аэропорт назначения со сроком задержки не больше 2 часов.
По факту произошедшего начата проверка транспортной прокуратурой деятельности АО «Аэропорт Толмачево» и ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ».
С 4 июня авиакомпания S7 Airlines будет два раза в неделю выполнять прямые рейсы из Новосибирска во Владикавказ.