Новосибирцам откроют прямой путь в Грузию благодаря S7 Airlines

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
«С 4 июня 2023 года S7 Airlines начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска во Владикавказ. Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям», - рассказали в пресс-службе авиакомпании.
По вторникам вылет из аэропорта Толмачево будет осуществляться в 12:45, прилет во Владикавказ — в 13:25 по местному времени. Обратный рейс - в 14:20, в Новосибирске самолет приземляется в 22:15 с учетом разницы во времени.
По воскресеньям вылет из Новосибирска в 09:30, прилет во Владикавказ — в 10:10 по местному времени. Вылет из аэропорта Беслан в 11:05, прилет в Толмачево – в 19:20. Время в полете в оба дня составит четыре часа.
Стоит отметить, что благодаря новому рейсу новосибирцы смогут попасть из Владикавказа пешим путем в Грузию. К тому же, после роста спроса на внутренний туризм у отдыхающих возник интерес к Северо-Кавказскому региону.
При этом авиакомпания S7 регулярно попадает в скандалы, связанные с так называемым овербукингом. В подобных ситуациях на рейс продают билетов больше, чем мест в салоне. Это может быть связано с надеждой, что часть пассажиров не сможет по тем или иным причинам явиться на регистрацию. В частности, 17 ноября 2022 года десять человек с билетами на руках не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд из-за того, что на борту не было свободных мест.