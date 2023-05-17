Новосибирцам откроют прямой путь в Грузию благодаря S7 Airlines

При этом авиакомпания S7 регулярно попадает в скандалы, связанные с так называемым овербукингом. В подобных ситуациях на рейс продают билетов больше, чем мест в салоне. Это может быть связано с надеждой, что часть пассажиров не сможет по тем или иным причинам явиться на регистрацию. В частности, 17 ноября 2022 года десять человек с билетами на руках не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд из-за того, что на борту не было свободных мест.