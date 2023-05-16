Две туристки пытались провезти морские раковины из Шри-Ланки в Новосибирск

Согласно информации, предоставленной Сибирским таможенным управлением, судьбу женщин и их раковин решат после получения результатов экспертизы. Этот инцидент связан с Конвенцией о международной торговле, который не допускает провоз некоторых видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС).