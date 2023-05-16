Две туристки пытались провезти морские раковины из Шри-Ланки в Новосибирск

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Согласно информации, предоставленной Сибирским таможенным управлением, судьбу женщин и их раковин решат после получения результатов экспертизы. Этот инцидент связан с Конвенцией о международной торговле, который не допускает провоз некоторых видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС).
За первые четыре месяца 2023 года в Новосибирске выявили более 350 правонарушений при проверке багажа и личных вещей пассажиров международных рейсов в аэропорту Толмачево.
В 2022 году многие туристы пытались провезти в Новосибирск из Вьетнама чучело крокодила. Такие сувениры должны проходить таможенную декларацию до вылета. Его изъяли и отдали в музей ТГУ.