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Две туристки пытались провезти морские раковины из Шри-Ланки в Новосибирск

16 мая 2023, 09:17
Фото: 1MI
Таможенники задержали в аэропорту двух туристок, которые привезли в Новосибирск с острова Шри-Ланка крупные морские раковины. Сувениры у них изъяли для экспертизы.

Согласно информации, предоставленной Сибирским таможенным управлением, судьбу женщин и их раковин решат после получения результатов экспертизы. Этот инцидент связан с Конвенцией о международной торговле, который не допускает провоз некоторых видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС).

За первые четыре месяца 2023 года в Новосибирске выявили более 350 правонарушений при проверке багажа и личных вещей пассажиров международных рейсов в аэропорту Толмачево.

В 2022 году многие туристы пытались провезти в Новосибирск из Вьетнама чучело крокодила. Такие сувениры должны проходить таможенную декларацию до вылета. Его изъяли и отдали в музей ТГУ.

Чучело сиамского крокодила не прошло таможню в Новосибирском аэропорту
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#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Таможня#Сувениры#Алина Шефер
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