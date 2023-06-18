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ЧП в самолете рейса Владивосток — Новосибирск: чуть не погиб пассажир

18 июня 2023, 05:32
Фото: 1MI
Пассажир чуть не умер в самолете

Задыхающегося мужчину спасли на борту рейса Владивосток — Новосибирск

Один из пассажиров потерял сознание во время полета в самолете из Владивостока в Новосибирск 18 июня. За его жизнь боролись бортпроводники и медики на борту.

По информации, полученной из Telegram-канала «Дальневосточные ведомости», мужчине стало плохо, когда лайнер набрал высоту. Он начал глубоко хрипеть и потерял сознание — его супруга обратилась за помощью к стюардам.

Бортпроводники и находившиеся на борту врачи начали оказывать мужчине необходимую помощь. Предложили ему сладкий чай и газировку, постоянно измеряя пульс и давление.

Состояние пассажира улучшилось, когда самолет снизил высоту. Поэтому посадку в ближайшем городе отменили, долетели до Новосибирска, где пассажир был встречен бригадой скорой помощи.

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#Алина Шефер#Пассажир#Самолет#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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