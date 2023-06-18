ЧП в самолете рейса Владивосток — Новосибирск: чуть не погиб пассажир

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
По информации, полученной из Telegram-канала «Дальневосточные ведомости», мужчине стало плохо, когда лайнер набрал высоту. Он начал глубоко хрипеть и потерял сознание — его супруга обратилась за помощью к стюардам.
Бортпроводники и находившиеся на борту врачи начали оказывать мужчине необходимую помощь. Предложили ему сладкий чай и газировку, постоянно измеряя пульс и давление.
Состояние пассажира улучшилось, когда самолет снизил высоту. Поэтому посадку в ближайшем городе отменили, долетели до Новосибирска, где пассажир был встречен бригадой скорой помощи.