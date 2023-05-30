В Новосибирске запустят прямые рейсы на китайский остров Хайнань

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
Рейсы запустят по расписанию - два раза в неделю. Это касается полетов туда и обратно.
Осуществлять авиаперевозку будут «Ред Вингс» и «Икар». Приземление лайнера пройдет в аэропорту города Санья.
Отмечается, что рейсы на китайский остров Хайнань стартуют также из других регионов страны. В том числе, Екатеринбурга, Красноярска.
Напомним, в 2023 году в аэропорту Толмачево в Новосибирске открыли новый терминал. Как он выглядит, можно посмотреть в нашем материале.