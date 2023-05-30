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В Новосибирске запустят прямые рейсы на китайский остров Хайнань

30 мая 2023, 01:23
Фото: 1MI
Самолеты начнут летать из Новосибирска на Хайнань
Две авиакомпании начнут прямые полеты из Новосибирска на Хайнань в Китай. На это им выдала разрешение Росавиация.

Рейсы запустят по расписанию - два раза в неделю. Это касается полетов туда и обратно.

Осуществлять авиаперевозку будут «Ред Вингс» и «Икар». Приземление лайнера пройдет в аэропорту города Санья.

Отмечается, что рейсы на китайский остров Хайнань стартуют также из других регионов страны. В том числе, Екатеринбурга, Красноярска. 

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Напомним, в 2023 году в аэропорту Толмачево в Новосибирске открыли новый терминал. Как он выглядит, можно посмотреть в нашем материале.

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#Алина Шефер#Самолет#Китай#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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