"Для S7 Airlines Новосибирск – родной город, а Толмачево – родной аэропорт. За последние годы совместно с командой аэропорта мы достигли рекордных результатов и создали крупнейший авиационный хаб в России за пределами Москвы. Новый, современный, комфортный терминал дарит безграничные возможности для нашего дальнейшего развития. Мы сделаем все для того, чтобы его посетило как можно больше пассажиров со всех уголков нашей страны и не только. Уверен, путешественники оценят масштаб, технологичность и архитектурное решение нового терминала", – говорит Дмитрий Куделькин, генеральный директор S7 Group.