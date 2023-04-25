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Авиакомпания S7 переводит рейсы в новый терминал Толмачево – 10 фото зала ожидания

25 апреля 2023, 09:00
Фото: atas.info
S7 - базовая авиакомпания для Толмачево

В Новосибирске авиакомпания S7 начала обслуживание в новом терминале Толмачево

В Новосибирске авиакомпания S7 начала выполнять все внутренние рейсы через новый терминал аэропорта Толмачево и презентовала новый зал ожидания бизнес-класса

Во вторник, 25 апреля, базовая авиакомпания новосибирского аэропорта Толмачево S7 с 15.00 начала выполнение всех внутренних рейсов на вылет и прилет из нового пассажирского терминала  - сектора С.

S7 стала последней авиакомпанией на текущей момент, которая начала обслуживание пассажиров в новом терминалеS7 стала последней авиакомпанией на текущей момент, которая начала обслуживание пассажиров в новом терминале
S7 стала последней авиакомпанией на текущей момент, которая начала обслуживание пассажиров в новом терминале
Фото: atas.info

"Для S7 Airlines Новосибирск – родной город, а Толмачево – родной аэропорт. За последние годы совместно с командой аэропорта мы достигли рекордных результатов и создали крупнейший авиационный хаб в России за пределами Москвы. Новый, современный, комфортный терминал дарит безграничные возможности для нашего дальнейшего развития. Мы сделаем все для того, чтобы его посетило как можно больше пассажиров со всех уголков нашей страны и не только. Уверен, путешественники оценят масштаб, технологичность и архитектурное решение нового терминала", – говорит Дмитрий Куделькин, генеральный директор S7 Group.

Однако новый терминал все равно выглядит пустыннлОднако новый терминал все равно выглядит пустыннл
Однако новый терминал все равно выглядит пустыннл
Фото: atas.info

Международные рейсы остаются без изменений и будут осуществляться через сектор Б.

Некоторые пассажиры еще плохо ориентируются в новом терминалеНекоторые пассажиры еще плохо ориентируются в новом терминале
Некоторые пассажиры еще плохо ориентируются в новом терминале
Фото: atas.info

Сегодня же в секторе С начал работу новый бизнес-зал для пассажиров S7.  Он выполнен в виде анфилады из нескольких помещений, а стены украшены мозаиками на тему путешествий. Но главное, что привлекает внимание – дизайнерские диваны необычной формы.

Концепцию бизнес-зала S7 разработало архитектурное бюро KOSMOSКонцепцию бизнес-зала S7 разработало архитектурное бюро KOSMOS
Концепцию бизнес-зала S7 разработало архитектурное бюро KOSMOSКонцепцию бизнес-зала S7 разработало архитектурное бюро KOSMOS
Концепцию бизнес-зала S7 разработало архитектурное бюро KOSMOS
Фото: atas.info

Новый терминал в Толмачево официально открыли 9 февраля 2023 года, но поначалу он вообще не обслуживал никакие рейсы. Затем в него перевели часть внутренних рейсов некоторых отечественных авиакомпаний, а с 25 апреля сектор С начнет работать в полную мощность.

Терминал получил современное техническое оснащение: здесь установлены 54 стойки регистрации, 25 лифтов, 18 эскалаторовТерминал получил современное техническое оснащение: здесь установлены 54 стойки регистрации, 25 лифтов, 18 эскалаторов
Терминал получил современное техническое оснащение: здесь установлены 54 стойки регистрации, 25 лифтов, 18 эскалаторов
Фото: atas.info

Сейчас из Новосибирска S7 Airlines выполняет до 80 рейсов и перевозит около 18 000 пассажиров в сутки – за год перевозки выросли на 21%.

Сектор С обеспечивает возможность увеличения годового объема пассажирских перевозок до 12 млн пассажиров в год и болееСектор С обеспечивает возможность увеличения годового объема пассажирских перевозок до 12 млн пассажиров в год и более
Сектор С обеспечивает возможность увеличения годового объема пассажирских перевозок до 12 млн пассажиров в год и болееСектор С обеспечивает возможность увеличения годового объема пассажирских перевозок до 12 млн пассажиров в год и более
Сектор С обеспечивает возможность увеличения годового объема пассажирских перевозок до 12 млн пассажиров в год и более
Фото: atas.info

Напомним, что авиакомпания S7 с 27 апреля запустит прямые рейсы из Новосибирска в Турцию. Улететь возможно как в Анталью, так и в Стамбул. Средняя цена за рейс составит от 20 до 27 тысяч рублей.

 

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#Терминал#Толмачево#S7#Транспорт#Новосибирск
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