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Во вторник, 25 апреля, базовая авиакомпания новосибирского аэропорта Толмачево S7 с 15.00 начала выполнение всех внутренних рейсов на вылет и прилет из нового пассажирского терминала - сектора С.
"Для S7 Airlines Новосибирск – родной город, а Толмачево – родной аэропорт. За последние годы совместно с командой аэропорта мы достигли рекордных результатов и создали крупнейший авиационный хаб в России за пределами Москвы. Новый, современный, комфортный терминал дарит безграничные возможности для нашего дальнейшего развития. Мы сделаем все для того, чтобы его посетило как можно больше пассажиров со всех уголков нашей страны и не только. Уверен, путешественники оценят масштаб, технологичность и архитектурное решение нового терминала", – говорит Дмитрий Куделькин, генеральный директор S7 Group.
Международные рейсы остаются без изменений и будут осуществляться через сектор Б.
Сегодня же в секторе С начал работу новый бизнес-зал для пассажиров S7. Он выполнен в виде анфилады из нескольких помещений, а стены украшены мозаиками на тему путешествий. Но главное, что привлекает внимание – дизайнерские диваны необычной формы.
Новый терминал в Толмачево официально открыли 9 февраля 2023 года, но поначалу он вообще не обслуживал никакие рейсы. Затем в него перевели часть внутренних рейсов некоторых отечественных авиакомпаний, а с 25 апреля сектор С начнет работать в полную мощность.
Сейчас из Новосибирска S7 Airlines выполняет до 80 рейсов и перевозит около 18 000 пассажиров в сутки – за год перевозки выросли на 21%.
Напомним, что авиакомпания S7 с 27 апреля запустит прямые рейсы из Новосибирска в Турцию. Улететь возможно как в Анталью, так и в Стамбул. Средняя цена за рейс составит от 20 до 27 тысяч рублей.