Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс 577 Санкт-Петербург-Новосибирск 22 февраля приземлился в аэропорту Толмачево без багажа пассажиров. Всего заявления на розыск написали 26 человек. В аэропорту людям пообещали, что их вещи прибудут в Толмачево утром 24 февраля, но предупредили, что бесплатно хранить вещи будут только сутки. Забирать чемоданы предложено самостоятельно, пишет НГС со ссылкой на одного из пассажиров.