atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

26 пассажиров не смогли получить свой багаж в новом терминале аэропорта Толмачево

23 февраля 2023, 06:57
Фото: 1MI
Багаж попросту не загрузили в самолет

Рейс авиакомпании "Победа" из Санкт-Петербурга приземлился в Новосибирске без багажа

26 пассажиров заявили об утере багажа. Его обещают прислать в Толмачево завтра утром и предлагают людям приехать за чемоданами самостоятельно

Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс 577 Санкт-Петербург-Новосибирск 22 февраля приземлился в аэропорту Толмачево без багажа пассажиров. Всего заявления на розыск написали 26 человек. В аэропорту людям пообещали, что их вещи прибудут в Толмачево утром 24 февраля, но предупредили, что бесплатно хранить вещи будут только сутки. Забирать чемоданы предложено самостоятельно, пишет НГС со ссылкой на одного из пассажиров.

В Толмачево неприбытие багажа объяснили тем, что вещи "не вошли по весу". В авиакомпании "Победа" скандальную ситуацию пока никак не прокомментировали.

Читайте также:
В Новосибирске на 10 часов задержан рейс в ТаиландВ Новосибирске из СИЗО освободили авиадебошира с рейса до МагаданаВ Толмачево опровергли слух о прибытии в Новосибирск ста гробов с «грузом-200»
#Толмачево#Багаж#Потеря#Транспорт#Новосибирск
Подпишитесь
Салют на 23 февраля: пять причин не ходить на набережную
Вчера, 11:48
Вопрос перезонирования участка «Универсама» под высотки «снят с повестки дня»
21 февраля 15:26
В Новосибирск доставили впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву
Вчера, 01:11
Масленица 2023 в Новосибирске: адреса праздников в выходные с 23 по 26 февраля
Сегодня, 03:00
Каких специалистов не хватает оборонным заводам в Новосибирске: вакансии и зарплата
Вчера, 08:08
Воровские понятия, угрозы: стало известно, как появилась банда ОПГ «Ашановские»
21 февраля 09:16