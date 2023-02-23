В четверг, 23 февраля, вылет рейса авиакомпании Azur Air из Толмачево в Паттайю задержан на 10 часов. По расписанию самолет должен был взлететь в 3 часа ночи, однако по данным онлайн-табло взлет перенесли на 13:00.