Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В четверг, 23 февраля, вылет рейса авиакомпании Azur Air из Толмачево в Паттайю задержан на 10 часов. По расписанию самолет должен был взлететь в 3 часа ночи, однако по данным онлайн-табло взлет перенесли на 13:00.
Как сообщают пассажиры в телеграм-канале ACT-54 Black, сквозь стекла терминала видно, что техники производят какие-то манипуляции с двигателем воздушного лайнера. За время ожидания представители авиакомпании один раз выдавали людям еду.
Для изучения сложившейся ситуации в Толмачево выехал помощник прокурора, сообщили в транспортной прокуратуре. Всего вылета ожидают 238 пассажиров, из них 22 ребенка, подчеркнули в ведомстве.