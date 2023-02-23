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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

В Новосибирске на 10 часов задержан рейс в Таиланд

23 февраля 2023, 04:24
Фото: 1MI
Прокуратура начала проверку причин задержки

Рейс Новосибирск-Паттайя из аэропорта Толмачево задержан на 10 часов

Прокуратура выясняет причину задержки вылета самолета из аэропорта Толмачево. Пассажиры сообщают о проблемах с двигателем

В четверг, 23 февраля, вылет рейса авиакомпании Azur Air из Толмачево в Паттайю задержан на 10 часов. По расписанию самолет должен был взлететь в 3 часа ночи, однако по данным онлайн-табло взлет перенесли на 13:00.

Как сообщают пассажиры в телеграм-канале ACT-54 Black, сквозь стекла терминала видно, что техники производят какие-то манипуляции с двигателем воздушного лайнера. За время ожидания представители авиакомпании один раз выдавали людям еду.

Для изучения сложившейся ситуации в Толмачево выехал помощник прокурора, сообщили в транспортной прокуратуре. Всего вылета ожидают 238 пассажиров, из них 22 ребенка, подчеркнули в ведомстве.

 

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#Толмачево#Задержка#Таиланд#Транспорт#Новосибирск
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