В Толмачево опровергли слух о прибытии в Новосибирск ста гробов с «грузом-200»

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Пресс-служба воздушной гавани подчеркнула, что на видео — здание, которое не имеет отношения к аэровокзальному комплексу Новосибирска.
«Помещение, которое транслируется на видео, не принадлежит аэропорту Толмачево и не находится на его территории», — говорится в сообщении.
На видео показан металлический ангар, вдоль стен которого расставлены деревянные ящики. Практически на каждом приколот лист бумаги, напоминающий черно-белую ксерокопию свидетельства о смерти. Комментаторы насчитали на видео коло ста таких ящиков.
Также в кадре есть грузовик MAN, на номере которого указан регион 154 (Новосибирская область).