В Толмачево опровергли слух о прибытии в Новосибирск ста гробов с «грузом-200»

Администрация новосибирского аэропорта Толмачево выпустила официальный ответ по поводу разошедшегося в соцсетях видео с деревянными ящиками с приклеенными на них якобы свидетельствами о смерти.

Пресс-служба воздушной гавани подчеркнула, что на видео — здание, которое не имеет отношения к аэровокзальному комплексу Новосибирска. «Помещение, которое транслируется на видео, не принадлежит аэропорту Толмачево и не находится на его территории», — говорится в сообщении. Бойца СВО и его дочь похоронили в одной могиле под Новосибирском Узнать подробнее На видео показан металлический ангар, вдоль стен которого расставлены деревянные ящики. Практически на каждом приколот лист бумаги, напоминающий черно-белую ксерокопию свидетельства о смерти. Комментаторы насчитали на видео коло ста таких ящиков. Также в кадре есть грузовик MAN, на номере которого указан регион 154 (Новосибирская область). Читайте также: Регулярные отпуска участникам СВО пообещал Владимир Путин Под Новосибирском заметили пять военных броневиков «Тигр» со спецназом