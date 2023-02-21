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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Толмачево опровергли слух о прибытии в Новосибирск ста гробов с «грузом-200»

21 февраля 2023, 12:59
Фото: atas.info
Аэропорт Толмачево
Администрация новосибирского аэропорта Толмачево выпустила официальный ответ по поводу разошедшегося в соцсетях видео с деревянными ящиками с приклеенными на них якобы свидетельствами о смерти.

Пресс-служба воздушной гавани подчеркнула, что на видео — здание, которое не имеет отношения к аэровокзальному комплексу Новосибирска.

«Помещение, которое транслируется на видео, не принадлежит аэропорту Толмачево и не находится на его территории», — говорится в сообщении.
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На видео показан металлический ангар, вдоль стен которого расставлены деревянные ящики. Практически на каждом приколот лист бумаги, напоминающий черно-белую ксерокопию свидетельства о смерти. Комментаторы насчитали на видео коло ста таких ящиков.

Также в кадре есть грузовик MAN, на номере которого указан регион 154 (Новосибирская область).

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#Дмитрий Зайцев#Город#Погиб#СВО#Фейки#Новосибирск#Новосибирская область
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