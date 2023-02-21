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Updated Сегодня, 03:28

Бойца СВО и его дочь похоронили в одной могиле под Новосибирском

21 февраля 2023, 03:26
Фото: Администрация Болотнинского района
Под Новосибирском похоронили участника СВО и его дочь
Жители города Болотное Новосибирской области проводили в последний путь 25-летнего участника СВО Максима Березовского и его 4-летнюю дочь. Траурная церемония прошла 20 февраля.

Как рассказал Atas.info источник знакомый с ситуацией, сибиряк героически погиб в зоне спецоперации 2 февраля. Его маленькая дочка скончалась дома после продолжительной борьбы с раком.

«Два горя выпало на эту семью. У девочки была онкология, вылечить не удалось и она умерла несколько дней назад. Потом родные узнали о гибели ее отца, который отправился на спецоперацию. Решили подождать с похоронами и захоронить отца и дочь в одной могиле, чтобы они всегда были вместе», - рассказали Atas.info.

Максим Березовский проходил военную службу по контракту и отбыл в зону СВО практически в составе первых эшелонов. Весной прошлого года он был ранен и отправлен домой на лечение, а по выздоровлении снова вернулся в строй.

Сибиряк всегда мечтал о карьере военного. Поэтому после школы он ушел в армию, сначала на срочную службу, потом по контракту. Там освоил две специальности – стрелка и механика-водителя.

Военный из Новосибирской области Максим Березовский погиб в зоне СВО
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#Алина Шефер#Участник СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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