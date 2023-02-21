Бойца СВО и его дочь похоронили в одной могиле под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Как рассказал Atas.info источник знакомый с ситуацией, сибиряк героически погиб в зоне спецоперации 2 февраля. Его маленькая дочка скончалась дома после продолжительной борьбы с раком.
«Два горя выпало на эту семью. У девочки была онкология, вылечить не удалось и она умерла несколько дней назад. Потом родные узнали о гибели ее отца, который отправился на спецоперацию. Решили подождать с похоронами и захоронить отца и дочь в одной могиле, чтобы они всегда были вместе», - рассказали Atas.info.
Максим Березовский проходил военную службу по контракту и отбыл в зону СВО практически в составе первых эшелонов. Весной прошлого года он был ранен и отправлен домой на лечение, а по выздоровлении снова вернулся в строй.
Сибиряк всегда мечтал о карьере военного. Поэтому после школы он ушел в армию, сначала на срочную службу, потом по контракту. Там освоил две специальности – стрелка и механика-водителя.