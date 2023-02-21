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Updated Сегодня, 10:35

Под Новосибирском заметили пять военных броневиков «Тигр» со спецназом

21 февраля 2023, 10:33
Фото: Рособоронэкспорт
"Тигр" – бронированная машина для спецназа
Жители Новосибирска заметили многотонные вседорожники «Тигр» в военной раскраске. Машины совершали 15-километровый марш-бросок.

Таким образом военные водители войск специального назначения Центрального военного округа провели учения: 15 километров по неподготовленному маршруту.

На маршруте им попался колейный мост, сложный ландшафт с подъемами и спусками, выход из-под-под обстрела на предельной скорости, сообщили в пресс-службе ЦВО.

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Легенда была такая, что машины уходят от огня диверсионной группы противника.

В учениях поучаствовали пятьдесят военнослужащих на пяти машинах. «Тигр» — машина весом под семь тонн, вмещает шестерых солдат. Внутри можно уберечься от взрывов, так как днище усилено броней.

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#Дмитрий Зайцев#Новосибирск#Новосибирская область#Военные#Техника#Город
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