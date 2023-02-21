Под Новосибирском заметили пять военных броневиков «Тигр» со спецназом

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Таким образом военные водители войск специального назначения Центрального военного округа провели учения: 15 километров по неподготовленному маршруту.
На маршруте им попался колейный мост, сложный ландшафт с подъемами и спусками, выход из-под-под обстрела на предельной скорости, сообщили в пресс-службе ЦВО.
Легенда была такая, что машины уходят от огня диверсионной группы противника.
В учениях поучаствовали пятьдесят военнослужащих на пяти машинах. «Тигр» — машина весом под семь тонн, вмещает шестерых солдат. Внутри можно уберечься от взрывов, так как днище усилено броней.