Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Во вторник, 21 февраля, выступая с традиционными посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин заявил, что поскольку служба в зоне СВО связана с серьезными рисками, каждый военный должен раз в полгода отдыхать.
"Для всех участников СВО нужно установить регулярный отпуск в 14 дней без учёта времени на дорогу, чтобы у каждого бойца было время на родных и близких", — сказал Путин.
Кроме того, президент предложил создать специальный государственный фонд, средства из которого будут направлены на помощь участникам СВО и их семьям.