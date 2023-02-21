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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Регулярные отпуска участникам СВО пообещал Владимир Путин

21 февраля 2023, 09:51
Фото: 1MI
Путин сказал об опасностях службы в зоне СВО

Военные из зоны СВО раз в полгода должны отдыхать в отпуске: Владимир Путин

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что все военнослужащие в зоне спецоперации должны быть обеспечены двухнедельными отпусками

Во вторник, 21 февраля, выступая с традиционными посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин заявил, что поскольку служба в зоне СВО связана с серьезными рисками, каждый военный должен раз в полгода отдыхать.

"Для всех участников СВО нужно установить регулярный отпуск в 14 дней без учёта времени на дорогу, чтобы у каждого бойца было время на родных и близких", — сказал Путин.

Кроме того, президент предложил создать специальный государственный фонд, средства из которого будут направлены на помощь участникам СВО и их семьям.

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