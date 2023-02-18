Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Командующий Сибирским округом Росгвардии, генерал-лейтенант Николай Марков, вручил государственные награды одиннадцати военнослужащим, проявившим мужество в ходе специальной военной операции. Росгвардейцы получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу" и Жукова, знаки отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевские Кресты IV степени, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Кроме того, за помощь росгвардейцам в выполнении поставленных перед ними задач представители ветеранской организации получили грамоты и благодарности от командующего округом.
В финале торжественного собрания прошел концерт, где выступили ансамбль песни и пляски, оркестр окружного штаба и представители военной самодеятельности, добавили в пресс-службе.