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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

В Новосибирске 11 бойцов Росгвардии получили награды за участие в СВО

18 февраля 2023, 09:30
Фото: пресс-служба окружного управления Росгвардии
Государственные награды вручил командующий округом

Бойцов Росгвардии из Новосибирске наградили за мужество в ходе военной спецоперации

Государственные награды бойцам, отличившимся в ходе специальной военной операции, вручил командующий Сибирским округом войск национальной гвардии

Командующий Сибирским округом Росгвардии, генерал-лейтенант Николай Марков, вручил государственные награды одиннадцати военнослужащим, проявившим мужество в ходе специальной военной операции. Росгвардейцы получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу" и Жукова, знаки отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевские Кресты IV степени, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Кроме того, за помощь росгвардейцам в выполнении поставленных перед ними задач представители ветеранской организации получили грамоты и благодарности от командующего округом.

В финале торжественного собрания прошел концерт, где выступили ансамбль песни и пляски, оркестр окружного штаба и представители военной самодеятельности, добавили в пресс-службе.

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#Участник СВО#Награда#Росгвардия#Общество#Новосибирск
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