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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Бойцы из Новосибирска рассказали о службе на СВО в эфире Первого канала

17 февраля 2023, 05:23
Фото: atas.info, скриншот с эфира Первого канала
Мужчины рассказали о службе в спецоперации
Участниками шоу на Первом канале стали депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов и двое мобилизованных сибиряков, у которых позывные «Егерь» и «Скала».

На общественно-политическое ток-шоу «Мы живы!» Первого канала пришли новосибирцы. Вместе с военнослужащими снялся народный избранник Ростислав Антонов.

Сибиряк с позывным «Скала» поделился, что призвался в ходе мобилизации. На СВО он служит командиром взвода. По словам военнослужащего, все бойцы уже привыкли к звукам выстрелов, и никакого страха уже нет.

Другой новосибирец с позывным «Егерь» в военкомат пришел добровольцем. Он служил в армии в ВДВ. По словам мужчины, нынешняя ситуация очень отличается от армии, так как «другой адреналин».

Депутат Ростислав Антонов рассказал, что на Донбассе он находится уже год. Там он помогает мирному населению и мобилизованным сибирякам.

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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Ростислав Антонов#Общество#Спецоперация#Новосибирск
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