Бойцы из Новосибирска рассказали о службе на СВО в эфире Первого канала

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
На общественно-политическое ток-шоу «Мы живы!» Первого канала пришли новосибирцы. Вместе с военнослужащими снялся народный избранник Ростислав Антонов.
Сибиряк с позывным «Скала» поделился, что призвался в ходе мобилизации. На СВО он служит командиром взвода. По словам военнослужащего, все бойцы уже привыкли к звукам выстрелов, и никакого страха уже нет.
Другой новосибирец с позывным «Егерь» в военкомат пришел добровольцем. Он служил в армии в ВДВ. По словам мужчины, нынешняя ситуация очень отличается от армии, так как «другой адреналин».
Депутат Ростислав Антонов рассказал, что на Донбассе он находится уже год. Там он помогает мирному населению и мобилизованным сибирякам.