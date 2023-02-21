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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

"За Мишку": именной броневик отправили в зону СВО из Новосибирска

21 февраля 2023, 06:38
Фото: Аккаунт Алексея Носова в ВК
Это уже третий автомобиль, подготовленный новосибирцами для нужд фронта

Именную Газель передали бойцам на Донбассе активисты из Новосибирска

Бронированная Газель, носящая имя новосибирца, погибшего на Донбассе, отправлена в зону боевых действий. Это уже третий автомобиль, подготовленный сибиряками для военных

Бронированную Газель, носящую имя Михаила Никифорова, доставил в Донецк активист из Новосибирска Алексей Носов. Никифоров – сын механика, который занимался подготовкой этого автомобиля для нужд военных. Он погиб в ходе СВО, сообщил на своей странице в ВК Алексей Носов: "Пацаны дали слово отомстить за Мишку".

Это уже третья специально подготовленная машина, которую новосибирцы передают бойцам, несущим службу на Донбассе. До этого в зону СВО отправили два УАЗа - "буханки", купленные на собранные активистами деньги.

Ранее мы рассказывали о том, что военный из Новосибирска в зоне СВО запустил снаряд с надписью "От пацанов ТЦ "Аура". В торговом центре сообщили, что знают этого человека – ранее он работал в ЧОПе, охранявшем "Ауру".

 

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#Зона СВО#Помощь#Машина#Спецоперация#Новосибирск
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