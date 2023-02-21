Ранее мы рассказывали о том, что военный из Новосибирска в зоне СВО запустил снаряд с надписью "От пацанов ТЦ "Аура". В торговом центре сообщили, что знают этого человека – ранее он работал в ЧОПе, охранявшем "Ауру".