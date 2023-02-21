Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Бронированную Газель, носящую имя Михаила Никифорова, доставил в Донецк активист из Новосибирска Алексей Носов. Никифоров – сын механика, который занимался подготовкой этого автомобиля для нужд военных. Он погиб в ходе СВО, сообщил на своей странице в ВК Алексей Носов: "Пацаны дали слово отомстить за Мишку".
Это уже третья специально подготовленная машина, которую новосибирцы передают бойцам, несущим службу на Донбассе. До этого в зону СВО отправили два УАЗа - "буханки", купленные на собранные активистами деньги.
Ранее мы рассказывали о том, что военный из Новосибирска в зоне СВО запустил снаряд с надписью "От пацанов ТЦ "Аура". В торговом центре сообщили, что знают этого человека – ранее он работал в ЧОПе, охранявшем "Ауру".