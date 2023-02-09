Новосибирец запустил на СВО снаряд с надписью «от пацанов ТЦ «Аура»»

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
На снимке молодой человек держит артиллерийский снаряд, а надпись от руки на нем гласит: «От пацанов ТЦ «Аура» Новосибирск». Под этим постом сибиряку пожелали удачи сотни подписчиков группы.
«Привет из Новосибирска»; «Бойцы – молодцы, удачи вам»; - пишут пользователи Сети.
Представители новосибирского торгового центра «Аура» подтвердили, что знают мужчину с фотографии. Однако отношения к запуску снаряда они не имеют.
«Это бывший сотрудник ЧОПа из ТРЦ «Аура». Данная надпись сделана только по его инициативе», - пояснили Atas.info в администрации центра.
Напомним, ранее бывший заключенный рассказал, как в тюрьмах отбирали бойцов в ряды ЧВК «Вагнер».