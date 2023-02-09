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Новосибирец запустил на СВО снаряд с надписью «от пацанов ТЦ «Аура»»

9 февраля 2023, 05:50
Фото: ЧВК "Вагнер"/ВК
Пацаны из ТЦ «Аура» запустили снаряд в зоне СВО
Военный из Новосибирска запустил снаряд от пацанов ТЦ «Аура». Его фотографию о опубликовали в паблике ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте».

На снимке молодой человек держит артиллерийский снаряд, а надпись от руки на нем гласит: «От пацанов ТЦ «Аура» Новосибирск». Под этим постом сибиряку пожелали удачи сотни подписчиков группы.

«Привет из Новосибирска»; «Бойцы – молодцы, удачи вам»; - пишут пользователи Сети.

Представители новосибирского торгового центра «Аура» подтвердили, что знают мужчину с фотографии. Однако отношения к запуску снаряда они не имеют.

Надпись на снаряде «От пацанов ТЦ «Аура» Новосибирск»
Фото: Паблик ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте»

 

«Это бывший сотрудник ЧОПа из ТРЦ «Аура». Данная надпись сделана только по его инициативе», - пояснили Atas.info в администрации центра.

Напомним, ранее бывший заключенный рассказал, как в тюрьмах отбирали бойцов в ряды ЧВК «Вагнер».

Бывший заключенный из Новосибирска рассказал, с какими статьями берут в ЧВК «Вагнер»
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#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#ТЦ Аура#ЧВК "Вагнер"#Алина Шефер
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