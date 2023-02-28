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Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

Улететь в Турцию из Новосибирска — реально. Когда запустят прямые рейсы, цена билетов

28 февраля 2023, 02:52
Фото: 1MI
Рейсы запустят в апреле

«Аэрофлот» весной запустит прямые рейсы в Турцию из Новосибирска

В Новосибирске откроют прямые рейсы из Новосибирска в Анталью — сколько раз в неделю будет вылет и цена проезда.

Прямые рейсы из столицы Сибири до Турции открывает компания «Аэрофлот». Самолеты начнут отправляться с 27 апреля 2023 года. Вылет будет производиться 4 раза в неделю. Затем количество рейсов увеличат до 6.

Время вылета — 08:50. В полете пассажир пробудет 6 часов 45 минут.

Билет на одного человека в одну сторону без багажа стоит 53 тысячи рублей. Обратный билет обойдется пассажиру дешевле — в 31 тысячу рублей. Багажные билеты в обе стороны будут стоить около 84 тысяч рублей.

Как уточнили в авиакомпании, перелеты осуществят на самолетах Boeing 737–800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса бизнес и 138 — класса эконом.

Стоит отметить, что это не единственная авиакомпания, благодаря которой можно улететь в Турцию из Новосибирска. Рейсы осуществляются компанией S7 Airlines, а вылеты производят как в Анталью, так и в Стамбул. Средняя цена за один билет — от 20 до 27 тысяч рублей (за прямой рейс).

Также компания «Аэрофлот» славится задержками рейсов и огромные очереди. В отзывах новосибирцы пишут следующее:

«Как будто вернулся обратно в СССР Очередь хотя всего 3 клиента 3 окна одно еле работает Остальные сидят и обсуждают домашние дела. На вопрос почему работает 1 окно, ответ: вы не видите мы работаем и заняты!!!»;
«Обращусь в эту авиакомпанию лишь в крайнем случае. Не устраивает все, проволоки, манера общения, невозможность дозвониться по телефону»;
«Аэрофлот- это полный отст*й. Если вы хотите испытать все „прелести " отношения кампании к своим пассажирам, воспользуйтесь их услугами»
«Авиакомпания отменила рейс Новосибирск-Стамбул и назад в марте 2022. Деньги назад за билет не возвращают».

Напомним, что в Турции в этом году произошло несколько землетрясений. Среди погибших — сотни человек.

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#Эмилия Губарева#Турция#Аэропорт#Самолет#Рейс#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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