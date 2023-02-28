Стоит отметить, что это не единственная авиакомпания, благодаря которой можно улететь в Турцию из Новосибирска. Рейсы осуществляются компанией S7 Airlines, а вылеты производят как в Анталью, так и в Стамбул. Средняя цена за один билет — от 20 до 27 тысяч рублей (за прямой рейс).