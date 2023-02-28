Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Прямые рейсы из столицы Сибири до Турции открывает компания «Аэрофлот». Самолеты начнут отправляться с 27 апреля 2023 года. Вылет будет производиться 4 раза в неделю. Затем количество рейсов увеличат до 6.
Время вылета — 08:50. В полете пассажир пробудет 6 часов 45 минут.
Билет на одного человека в одну сторону без багажа стоит 53 тысячи рублей. Обратный билет обойдется пассажиру дешевле — в 31 тысячу рублей. Багажные билеты в обе стороны будут стоить около 84 тысяч рублей.
Как уточнили в авиакомпании, перелеты осуществят на самолетах Boeing 737–800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса бизнес и 138 — класса эконом.
Стоит отметить, что это не единственная авиакомпания, благодаря которой можно улететь в Турцию из Новосибирска. Рейсы осуществляются компанией S7 Airlines, а вылеты производят как в Анталью, так и в Стамбул. Средняя цена за один билет — от 20 до 27 тысяч рублей (за прямой рейс).
Также компания «Аэрофлот» славится задержками рейсов и огромные очереди. В отзывах новосибирцы пишут следующее:
«Как будто вернулся обратно в СССР Очередь хотя всего 3 клиента 3 окна одно еле работает Остальные сидят и обсуждают домашние дела. На вопрос почему работает 1 окно, ответ: вы не видите мы работаем и заняты!!!»;
«Обращусь в эту авиакомпанию лишь в крайнем случае. Не устраивает все, проволоки, манера общения, невозможность дозвониться по телефону»;
«Аэрофлот- это полный отст*й. Если вы хотите испытать все „прелести " отношения кампании к своим пассажирам, воспользуйтесь их услугами»
«Авиакомпания отменила рейс Новосибирск-Стамбул и назад в марте 2022. Деньги назад за билет не возвращают».
Напомним, что в Турции в этом году произошло несколько землетрясений. Среди погибших — сотни человек.