Вчера жители побережья в Турции получали предупреждения о цунами. В Анталье и близлежащих районах ночь прошла более-менее спокойно, но в городах, ближе к эпицентру, люди боялись заходить в дома. «У нас тихо, цунами не было. Но спать все равно было страшно. Друзья в Мерсине спят в палатках, кто-то в машинах. Везде работают центры помощи, толпами идут, чтобы помочь, обогреватели, одеяла, теплые вещи несут. Погибло уже больше 3000» — рассказала корреспонденту Атас.Инфо бывшая жительница Новосибирска, уехавшая в Турцию полгода назад.