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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Бывшие новосибирцы в Турции в ужасе: цунами не было, но опять трясет

7 февраля 2023, 09:19
Фото: яндекс.карты
Власти Турции сообщают о 3381 погибшем во время землетрясения 6 февраля 2023 года.

Сибирячка, переехавшая в Турцию, рассказала о землетрясении

Вчера после землетрясения жителям Антальи и побережья в Турции рассылали предупреждения о цунами. Ночь на 7 февраля прошла беспокойно, цунами не было, но зафиксированы новые подземные толчки в 34 километрах от города Малатья. О событиях рассказала жительница Новосибирска, уехавшая в Турцию на ПМЖ.

Вчера жители побережья в Турции получали предупреждения о цунами. В Анталье и близлежащих районах ночь прошла более-менее спокойно, но в городах, ближе к эпицентру, люди боялись заходить в дома. «У нас тихо, цунами не было. Но спать все равно было страшно. Друзья в Мерсине спят в палатках, кто-то в машинах. Везде работают центры помощи, толпами идут, чтобы помочь, обогреватели, одеяла, теплые вещи несут. Погибло уже больше 3000» — рассказала корреспонденту Атас.Инфо бывшая жительница Новосибирска, уехавшая в Турцию полгода назад.

7 февраля произошло новое землетрясение с магнитудой 5,4 баллов. Власти сообщили о 3381 погибшем за эти два дня, пострадало более 20 тысяч человек. Ожидается, что подземные толчки будут ощущаться в течение недели-двух. По всей Турции на неделю закрыли школы.

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О своих ощущениях во время землетрясения рассказали и другие новосибирцы, оказавшиеся в это время в Турции.

#Происшествия#Землетрясение#Турция
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