Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Вчера жители побережья в Турции получали предупреждения о цунами. В Анталье и близлежащих районах ночь прошла более-менее спокойно, но в городах, ближе к эпицентру, люди боялись заходить в дома. «У нас тихо, цунами не было. Но спать все равно было страшно. Друзья в Мерсине спят в палатках, кто-то в машинах. Везде работают центры помощи, толпами идут, чтобы помочь, обогреватели, одеяла, теплые вещи несут. Погибло уже больше 3000» — рассказала корреспонденту Атас.Инфо бывшая жительница Новосибирска, уехавшая в Турцию полгода назад.
7 февраля произошло новое землетрясение с магнитудой 5,4 баллов. Власти сообщили о 3381 погибшем за эти два дня, пострадало более 20 тысяч человек. Ожидается, что подземные толчки будут ощущаться в течение недели-двух. По всей Турции на неделю закрыли школы.
О своих ощущениях во время землетрясения рассказали и другие новосибирцы, оказавшиеся в это время в Турции.