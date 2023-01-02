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Куранты в небе: как новосибирцы праздновали Новый 2023 год в самолете

Сегодня, 06:45
Фото: atas.info
Новый год встречать в самолете - необычно, но интересно

Новосибирцы рассказали, как встретили Новый 2023 год в самолете

Девушка из Новосибирска встретила Новый год в самолете, летя домой. Как это было – читайте в нашем материале.

Немало новосибирцев, которые решились на полет в самолете в новогоднюю ночь. Наша читательница Тамара рассказала об ее первом необычном опыте празднования Нового года – вне стен дома.

«Я не успевала на рейс вечерний, пришлось купить билет от Москвы до Новосибирска и встречать 2023 год на борту самолета. Приехала я в Москву из Грузии, решила на несколько дней остановиться в столице, а 31 декабря прилететь домой – в Новосибирск», - поделилась сибирячка Тамара, которая на время из Новосибирска уехала жить в Грузию.

Как оказалось, пассажиры в такой атмосфере не прочь познакомиться друг с другом и пообщаться, что на обычных рейсах встречается довольно редко. Некоторые заходят в самолет уже «навеселе».

«Я не первый раз летаю на самолетах, но такая атмосфера и опыт у меня впервые. Все пассажиры с удовольствием поздравляли друг друга с Новым годом, веселились, пили шампанское. Атмосферу на борту создавали стюардессы, им за это отдельное спасибо. Я познакомилась с приятными людьми, сидевшими рядом. Они уже не первый раз встречают Новый год в самолете, делают они это из-за эксперимента – всегда в необычных местах», - рассказала Atas.info девушка.

Действительно, после боя курантов капитан воздушного судна поздравляет пассажиров с наступлением Нового года. Стюардессы раздают шампанское и угощают им пассажиров.

«С нами летели китайцы, и даже они присоединились к нашему празднику, хотя вообще не понимали, что происходит, ведь у них Новый год празднует в феврале или марте», - подытожила наша читательница.
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новый год
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