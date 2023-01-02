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Несколько балконов вспыхнули в новогоднюю ночь в Новосибирске из-за фейерверка

Сегодня, 03:30
Фото: Паблик "МЖК Восточный, Плющихинский"
Пострадавших в происшествии нет

Четыре балкона загорелись в Новосибирске из-за фейерверка на МЖК

В микрорайоне МЖК в новогоднюю ночь загорелось четыре балкона: всему виной фейерверк, который стрелял прямо по окнам.

Инцидент произошел в ночь на 1 января на улице Татьяны Снежиной в доме № 19/1. В тот день загорелось несколько балконов: сначала вспыхнули на 6-м этаже, а затем на 10-м этаже. Причиной тому стал фейерверк, который установили криво во дворе дома.

«Он упал на бок и начал стрелять по окнам дома. Фейерверк запускал мужчина, как только понял, что натворил, сразу же убежал. На шестом этаже хозяин сам потушил огонь, а вот на десятом ждали пожарных. Там огонь добрался и до соседней квартиры, она была пустая. Жильцы все эвакуировались, много человек на улице стояло – вот такой Новый год «веселый»», - поделилась подробностями с Atas.info сибирячка Диана, проживающая на МЖК.

По словам местных жителей, пожарные приехали на вызов оперативно. Как ранее сообщали в ГУ МЧС, из дома самостоятельно эвакуировались 48 человек. Среди них было 6 детей. Пострадавших нет.

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Напомним, что видео с инцидента можно посмотреть по ссылке. Тогда на вызов приехали три пожарные машины и автомобиль скорой помощи. 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск
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