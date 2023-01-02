Инцидент произошел в ночь на 1 января на улице Татьяны Снежиной в доме № 19/1. В тот день загорелось несколько балконов: сначала вспыхнули на 6-м этаже, а затем на 10-м этаже. Причиной тому стал фейерверк, который установили криво во дворе дома.