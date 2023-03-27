Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В России все авиакомпании и аэропорты с 26 марта перешли на летнее расписание, что на практике означает увеличение частоты выполняемых рейсов и открытие новых направление полетов. Что изменилось в расписании вылетов из Новосибирска?
Число ежедневных рейсов в Санкт-Петербург летом увеличится до семи за счет того, что Smartavia добавит в расписание ежедневные перелеты. Таким образом, у новосибирцев появляется серьезный выбор: в северную столицу каждый день, кроме Smartavia, будут летать авиакомпании "Россия", S7 (4 рейса в день) и "Победа".
"Победа" же с апреля запускает второй ежедневный рейс в Москву. Однако на этом, к сожалению, изменения в полетах отечественного лоукостера из Новосибирска заканчиваются. Который год перевозчик предлагает новосибирцам рейсы только в две российские столицы, а вся остальная маршрутная сеть "Победы" доступна новосибирцам только с пересадками в Москве и Санкт-Петербурге.
Заметно увеличится загруженность на очень востребованном черноморском направлении. "Аэрофлот" ставит рейсы в Сочи в период с июня по октябрь, с апреля рейсы по маршруту Новосибирск-Сочи будет выполнять Smartavia. Кроме того, сохраняются регулярные рейсы S7, Nordwind, "Якутии и Pegas Fly. Из-за того, что часть аэропортов на юге России остается закрытой после начала спецоперации на Украине, Сочи приобрел особое значение для желающих попасть на южные российские курорты. Кроме того, Сочи является перевалочной базой для туристов, стремящихся в Абхазию и транзитным аэропортом, из которого за час с небольшим полета можно попасть в Турцию. Рейсы из Сочи по этому направлению выполняет несколько зарубежных авиакомпаний.
Что касается внутренних рейсов по другим направлениям, то здесь заметно серьезное увеличение полетной программы у S7 – базовой авиакомпании для аэропорта Толмачево. Всего летом 2023 года перевозчик будет выполнять рейсы по 57 внутрироссийским направлениям. Увеличится число рейсов в Барнаул, Владивосток, Горно-Алтайск, Иркутск, Красноярск, Москву, Сочи и другие города.
В Стамбул из Толмачево начнёт летать турецкий лоукост-перевозчик Pegasus Airlines. Хочется верить, что турецкая компания составит заметную конкуренцию S7, которая "ломит цены" за перелет в столицу Турции. Кроме того, на рейсы турецкого лоукостера стоит обратить внимание тем, кто рассматривает Стамбул как транзитную площадку для перелета в Европу. Как показывает практика, перевозчик старается организовать удобные стыковки собственных рейсов из России с вылетом лайнеров в европейские страны.
В Анталью будут летать турецкие Southwind Airlines, а также Аэрофлот - 6 раз в неделю, начиная с апреля. S7 продолжит летать в Дубай, Анталью и Стамбул. С апреля в расписании Толмачёво стоят рейсы в Астану, Усть-Каменогорск и Алматы. Также S7 с конца мая возобновит регулярные полеты в Китай - в Пекин и Урумчи.
А вот полетная программа в аэропорты Юго-Восточной Азии наоборот, традиционно летом сворачивается. В первую очередь, речь идет о Таиланде. "Аэрофлот" заканчивает полеты в Бангкок и на Пхукет. До середины апреля есть рейсы в Паттайю у Azur Air и до середины мая - на Пхукет у Azur Air и Pegas Fly. Снова рейсы в излюбленные места отдыха новосибирцев появятся уже только в зимнем расписании.
Последний шанс улететь на Шри-Ланку у новосибирцев 8 апреля. Борт Azur Air вылетит из Толмачёво и на этом программа полетов по этому направлению так же завершается до зимы.
Десятки рейсов различных авиакомпаний запланированы для полетов в страны ближнего зарубежья. В Киргизию, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан будут летать как лайнеры отечественных перевозчиков, так и национальные авиакомпании этих стран. Так что и тут можно ждать серьезной конкуренции за пассажиров и как следствие, снижение стоимости перелета.
Стоит заметить, что указанные рейсы – скорее планы авиакомпаний и не факт, что все они обязательно будут поставлены в программу полетов.
Летнее и зимнее расписания являются сезонами, определенными Международной ассоциацией воздушного транспорта. Летнее расписание начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября. Зимнее начинается в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марта.