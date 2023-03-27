Заметно увеличится загруженность на очень востребованном черноморском направлении. "Аэрофлот" ставит рейсы в Сочи в период с июня по октябрь, с апреля рейсы по маршруту Новосибирск-Сочи будет выполнять Smartavia. Кроме того, сохраняются регулярные рейсы S7, Nordwind, "Якутии и Pegas Fly. Из-за того, что часть аэропортов на юге России остается закрытой после начала спецоперации на Украине, Сочи приобрел особое значение для желающих попасть на южные российские курорты. Кроме того, Сочи является перевалочной базой для туристов, стремящихся в Абхазию и транзитным аэропортом, из которого за час с небольшим полета можно попасть в Турцию. Рейсы из Сочи по этому направлению выполняет несколько зарубежных авиакомпаний.