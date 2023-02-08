Выпускник Новосибирского госуниверситета Харитонин купил аэропорт в Германии

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Как узнало издание «Новая Сибирь», стоимость немецкого аэропорта составила 20 млн евро. Контракт о покупке еще на стадии отсрочки так, как воздушная гавань находится в процессе банкротства с 2021 года.
По информации Spiegel, рядом с аэропортом расположена гоночная трасса «Нюрбургринг». А владелец – Харитонин.
Отметим, Виктор Харитонин окончил Новосибирский государственный университет (НГУ), а потом основал компанию «Профит-Хаус». Спустя время он также стал совладельцем крупнейшего холдинга «Фармстандарт».