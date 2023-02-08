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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:49

Выпускник Новосибирского госуниверситета Харитонин купил аэропорт в Германии

8 февраля 2023, 06:47
Фото: Марии Савельевой для Forbes
Выпускник НГУ Харитонин купил немецкий аэропорт
Олигарх, выпускник НГУ Виктор Харитонин приобрел аэропорт во Франкфурт-Хан в Германии. Сделку проводили сотрудники его компании NR Holding.

Как узнало издание «Новая Сибирь», стоимость немецкого аэропорта составила 20 млн евро. Контракт о покупке еще на стадии отсрочки так, как воздушная гавань находится в процессе банкротства с 2021 года.

По информации Spiegel, рядом с аэропортом расположена гоночная трасса «Нюрбургринг». А владелец – Харитонин.

Отметим, Виктор Харитонин окончил Новосибирский государственный университет (НГУ), а потом основал компанию «Профит-Хаус». Спустя время он также стал совладельцем крупнейшего холдинга «Фармстандарт».

#Алина Шефер#НГУ#Аэропорт#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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