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Прокуратура проверяет задержку рейсов в Сочи из Новосибирска

19 марта 2023, 07:42
Фото: 1MI
Всего в Сибири задержаны пять рейсов

На 15 часов задержан вылет рейсов из Новосибирска в Сочи

Транспортная прокуратура начала проверку обоснованности задержки авиарейсов в Сочи из городов сибирского региона и соблюдения прав пассажиров, ожидающих вылета в связи с неприбытием самолетов

Представители Западно-Сибирской транспортной прокуратуры начали выездную проверку и прием пассажиров в аэропортах Томска, Новосибирска и Красноярска из-за задержек вылетов рейсов в Сочи. Как говорится в сообщении надзорного ведомства, в воскресенье, 19 марта, объявлено о задержке пяти рейсов, которые должны выполнять лайнеры авиакомпаний S7, "Nordwind" и "Россия".

Из-за плохих погодных условий в Сочи продолжительность задержек составляет от четырех часов до более одних суток. Максимальное число пассажиров, около 300 человек, ожидает вылета в новосибирском аэропорту Толмачево. Предположительно, эти два задержанных рейса отправят 19 марта в 23:00 по местному времени.

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#Аэропорт Толмачево#Задержка рейса#Прокуратура#Транспорт#Новосибирск#Сочи
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