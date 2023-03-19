Из-за плохих погодных условий в Сочи продолжительность задержек составляет от четырех часов до более одних суток. Максимальное число пассажиров, около 300 человек, ожидает вылета в новосибирском аэропорту Толмачево. Предположительно, эти два задержанных рейса отправят 19 марта в 23:00 по местному времени.