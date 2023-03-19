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Представители Западно-Сибирской транспортной прокуратуры начали выездную проверку и прием пассажиров в аэропортах Томска, Новосибирска и Красноярска из-за задержек вылетов рейсов в Сочи. Как говорится в сообщении надзорного ведомства, в воскресенье, 19 марта, объявлено о задержке пяти рейсов, которые должны выполнять лайнеры авиакомпаний S7, "Nordwind" и "Россия".
Из-за плохих погодных условий в Сочи продолжительность задержек составляет от четырех часов до более одних суток. Максимальное число пассажиров, около 300 человек, ожидает вылета в новосибирском аэропорту Толмачево. Предположительно, эти два задержанных рейса отправят 19 марта в 23:00 по местному времени.