Во вторник, 7 марта, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 совершил экстренную посадку в аэропорту Толмачево под Новосибирском. Факт подтвердили в пресс-службе аэропорта, однако никаких подробностей не сообщили, сославшись на то, что воздушное судно не является пассажирским. Аналогичную позицию заняли в транспортной прокуратуре, предложив запросить комментарий в Министерстве обороны, сообщает НГС.