Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Во вторник, 7 марта, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 совершил экстренную посадку в аэропорту Толмачево под Новосибирском. Факт подтвердили в пресс-службе аэропорта, однако никаких подробностей не сообщили, сославшись на то, что воздушное судно не является пассажирским. Аналогичную позицию заняли в транспортной прокуратуре, предложив запросить комментарий в Министерстве обороны, сообщает НГС.
Ан-124 – крупнейший транспортный самолет, который используют ВКС России. Разработан в КБ Антонова в Киеве, специально для армейских нужд, серийное производство начато в 1984 году. Его грузоподъемность составляет 120 тонн.