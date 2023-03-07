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Военный транспортник Ан-124 экстренно сел в Толмачево: подробности засекретили

7 марта 2023, 15:31
Фото: https://dfnc.ru
Ан-124 разработан КБ Антонова в Киеве

Военный самолет Ан-124 "Руслан" совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Военно-транспортный самолет Ан-124 совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Подробности инцидента в воздушной гавани комментировать отказались

Во вторник, 7 марта, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 совершил экстренную посадку в аэропорту Толмачево под Новосибирском. Факт подтвердили в пресс-службе аэропорта, однако никаких подробностей не сообщили, сославшись на то, что воздушное судно не является пассажирским. Аналогичную позицию заняли в транспортной прокуратуре, предложив запросить комментарий в Министерстве обороны, сообщает НГС.

Ан-124 – крупнейший транспортный самолет, который используют ВКС России. Разработан в КБ Антонова в Киеве, специально для армейских нужд, серийное производство начато в 1984 году. Его грузоподъемность составляет 120 тонн.

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#Толмачево#ЧП#Самолет#Происшествия#Новосибирск
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