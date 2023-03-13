Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Рядом с аэропортом Толмачево нашли свалку твердых отходов. Отходы привлекали птиц, которые создавали угрозу для взлета и посадки самолетов.
К примеру, если птица попадет в двигатель, то это приведет к деформации лопаток на различных ступенях компрессора, что может привести к возгоранию.
По итогу, прокуратурой была организована проверка. Главе администрации города Оби внесено представление об устранении нарушений закона. Также свалку уже ликвидировали.
Напомним, что ранее новосибирский блогер нашел свалку на острове на Мальдивах. Ее масштабы поражают.