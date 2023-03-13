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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Свалку убрали у аэропорта Толмачево в Новосибирске – там плодились птицы

13 марта 2023, 05:42
Фото: 1MI
Мусор был вблизи аэропорта

В Новосибирске убрали свалку у аэропорта Толмачево

Вблизи новосибирского аэропорта Толмачево была свалка, которая привлекала птиц, тем самым мешая полетам авиалайнеров, подробности сообщают в Транспортной прокуратуре региона.

Рядом с аэропортом Толмачево нашли свалку твердых отходов. Отходы привлекали птиц, которые создавали угрозу для взлета и посадки самолетов.

К примеру, если птица попадет в двигатель, то это приведет к деформации лопаток на различных ступенях компрессора, что может привести к возгоранию.

По итогу, прокуратурой была организована проверка. Главе администрации города Оби внесено представление об устранении нарушений закона. Также свалку уже ликвидировали.

Блогер из Новосибирска нашел горы мусора на Мальдивах
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Напомним, что ранее новосибирский блогер нашел свалку на острове на Мальдивах. Ее масштабы поражают. 

#Эмилия Губарева#Мусор#Прокурор#Толмачево#Аэропорт Толмачево#Город#Экология#Новосибирск
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