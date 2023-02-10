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Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 05:35
Открытие нового терминала аэропорта Толмачево приурочили к 100-летию Российской авиации. Он стал самым крупным во всех региональных воздушных гаванях страны. Первых пассажиров примут уже сегодня, 10 февраля.
В открытии аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачёво» им. А. И. Покрышкина принял участие президент Владимир Путин. Он сразу же выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске.
«Я и все, кто здесь сегодня собрался, выражаем искренние слова соболезнования семьям пострадавших и поддерживаем всех, кто в этом нуждается», — сказал глава государства.
Что касается открытия терминала, Путин поблагодарил всех причастных к этому знаменательному событию:
«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этих важных для страны проектов»
Стоит отметить, что терминал аэропорта «Толмачево» отличается смелым дизайнерским решением: высота 11-этажного дома, большие окна, внутри 54 стойки для регистрации, эскалаторы и вид на гостиницу.
Губернатор Андрей Травников доложил Путину и о модернизации второй взлетно-посадочной полосы, модернизация которой идет полным ходом, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.