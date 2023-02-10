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Президент Владимир Путин открыл новый терминал в «Толмачево» в Новосибирске

10 февраля 2023, 02:21
Фото: kremlin.ru
Президент подключился к телемосту
Президент России 9 февраля открыл новый терминал новосибирского аэропорта «Толмачево» в ходе телемоста. Свою речь Владимир Путин начал с соболезнований из-за взрыва газа на улице Линейная.

Открытие нового терминала аэропорта Толмачево приурочили к 100-летию Российской авиации. Он стал самым крупным во всех региональных воздушных гаванях страны. Первых пассажиров примут уже сегодня, 10 февраля.

В открытии аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачёво» им. А. И. Покрышкина принял участие президент Владимир Путин. Он сразу же выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске.

«Я и все, кто здесь сегодня собрался, выражаем искренние слова соболезнования семьям пострадавших и поддерживаем всех, кто в этом нуждается», — сказал глава государства.

Что касается открытия терминала, Путин поблагодарил всех причастных к этому знаменательному событию:

«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этих важных для страны проектов»

Стоит отметить, что терминал аэропорта «Толмачево» отличается смелым дизайнерским решением: высота 11-этажного дома, большие окна, внутри 54 стойки для регистрации, эскалаторы и вид на гостиницу.

Губернатор Андрей Травников доложил Путину и о модернизации второй взлетно-посадочной полосы, модернизация которой идет полным ходом, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

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#Путин#Толмачево#Открытие нового терминала аэропорта «Толмачево»#Взрыв#Новосибирск#Эмилия Губарева
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