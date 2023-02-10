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Published Сегодня, 01:54

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Президент России Владимир Путин держит на контроле ЧП со взрывом газа в Новосибирске

10 февраля 2023, 01:54
Фото: kremlin.ru
Путину докладывают об устранении последствий взрыва

Путин взял под личный контроль происшествие со взрывом в доме в Новосибирске

Владимир Путин выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких в трагедии после взрыва в доме на Линейной в Новосибирске. Президент держит ЧП на личном контроле.

Глава государства выразил соболезнования в связи с трагедией в Новосибирске, произошедшей 9 февраля. В тот день на улице Линейная, 39 в доме произошла утечка газа. В результате хлопка обрушились два подъезда. Под завалами были люди. Известно о 14 погибших.

«Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого», — сказал Владимир Путин.

Также глава МЧС России Александр Куренков, который прибыл в Новосибирск, сообщил, что президент держит на личном контроле ход ликвидации последствий ЧП. Губернатор в прямом эфире докладывает Путину о ситуации.

Тем временем правоохранители уже задержали двух подозреваемых, которые за пару дней до трагедии якобы проводили работы с газом, представившись работниками газовой службы.

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