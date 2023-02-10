Президент России Владимир Путин держит на контроле ЧП со взрывом газа в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Глава государства выразил соболезнования в связи с трагедией в Новосибирске, произошедшей 9 февраля. В тот день на улице Линейная, 39 в доме произошла утечка газа. В результате хлопка обрушились два подъезда. Под завалами были люди. Известно о 14 погибших.
«Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого», — сказал Владимир Путин.
Также глава МЧС России Александр Куренков, который прибыл в Новосибирск, сообщил, что президент держит на личном контроле ход ликвидации последствий ЧП. Губернатор в прямом эфире докладывает Путину о ситуации.
Тем временем правоохранители уже задержали двух подозреваемых, которые за пару дней до трагедии якобы проводили работы с газом, представившись работниками газовой службы.
На территории Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура.