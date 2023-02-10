Президент России Владимир Путин держит на контроле ЧП со взрывом газа в Новосибирске

Глава государства выразил соболезнования в связи с трагедией в Новосибирске, произошедшей 9 февраля. В тот день на улице Линейная, 39 в доме произошла утечка газа. В результате хлопка обрушились два подъезда. Под завалами были люди. Известно о 14 погибших.