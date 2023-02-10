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Published Сегодня, 01:38
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Глава региона назвал огромной трагедией обрушение дома на улице Линейной. Там произошла утечка газа, в результате чего взрыв частично уничтожил два подъезда. Среди завалов нашли тела 12 человек. Еще 21 – пострадавшие.
«Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание», — сказал Травников.
Напомним, что правоохранители задержали двух подогреваемых, которые незадолго до трагедии чинили газовые плиты, представившись работниками газовой службы. Это 45-летняя и 25-летний жители Омской области.