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В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура

10 февраля 2023, 01:38
Фото: 1MI
Траур объявили из-за гибели людей
Пятница, 10 февраля в Новосибирской области объявлено днем траура из-за гибели людей во время взрыва газа в доме на Линейной улице, о чем сообщил губернатор Андрей Травников.

Глава региона назвал огромной трагедией обрушение дома на улице Линейной. Там произошла утечка газа, в результате чего взрыв частично уничтожил два подъезда. Среди завалов нашли тела 12 человек. Еще 21 – пострадавшие.

«Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание», — сказал Травников.

Напомним, что правоохранители задержали двух подогреваемых, которые незадолго до трагедии чинили газовые плиты, представившись работниками газовой службы. Это 45-летняя и 25-летний жители Омской области.

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